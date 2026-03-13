狗不見了？雲林驚傳2男子殺狗吃肉 其中1人已六度犯案被逮

雲林縣驚傳殺狗案，虎尾警分局日前接獲報案，指家中飼養的狗不見了，懷疑遭人捕捉、宰殺，警方與動植物防疫所循線逮捕2名70多歲吳姓男子，2人坦承殺狗食用，其中一人已是第6次犯案被逮，全案依違反動物保護法送辦。

虎尾分局轄內派出所本月10日接獲元長鄉民眾報案，指稱其飼養的家犬疑遭人捕捉並宰殺。警方立即通報雲林縣動植物防疫所共同調查，並依據報案人提供線索及周邊監視器畫面，鎖定72歲吳嫌、71歲吳男涉嫌共同犯案，經連續兩天查訪與約談，涉案人已坦承犯行，後續將待相關跡證比對及檢驗結果確認後，依法移送雲林地方檢察署偵辦。

防疫所調查指出，2名嫌犯隨機捕捉2隻狗，一人負責載運、一人宰殺，並供稱狗肉都已吃下肚，防疫人員隨即在現場針對刀具及環境疑似殘留的毛髮、組織殘渣等採樣送驗，但在現場冰櫃與相關可疑地點尚未發現屠體或內臟等物證。

據了解，負責宰殺的吳姓嫌犯已是殺狗累犯，2004至2006年曾犯3案，2013年再度犯案被判刑3個月、2022年再犯被防疫所處以最重裁罰25萬元罰鍰，沒想到今年3月再度犯案。

防疫所指出，2名嫌犯已涉及違反動物保護法第12條「任何人不得宰殺犬、貓」規定，依法可處二年以下有期徒刑或拘役，並得併科20萬元以上、200萬元以下罰金。全案後續將由警方彙整相關事證，報請檢察官依法偵辦。民眾若發現疑似虐待動物或傷害犬貓情形，應即時向轄區派出所或撥打縣民服務專線1999通報。

