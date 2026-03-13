影／五股大貨車滲漏白色油漆 汙染路面遺留垃圾連續受罰
新北市有1輛載運油漆的大貨車，昨天凌晨從台64線高架道駛下五股二匝道時，油漆桶鬆脫傾倒導致汙染路面被警方開罰，司機簡易清理之後被民眾發現疑將垃圾棄置路旁即離去，環保局再依違反廢棄物清理法開罰。
據了解，50歲陳姓司機昨天凌晨4時許駕駛滿載油漆的大貨車，下匝道時疑因貨物綑紮不夠牢固導致白色油漆傾倒滲漏汙染路面，連車輪都被染成白色。後來司機沿五股區中興路三段將車開到接近新五路口停靠，掀開覆蓋帆布查看時，又有不少白漆流到路面上。
警方獲報到場依道路交通管理處罰條例第30條1項2款開罰，汽車裝載貨物滲漏、掉落，處駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰。同時通報清潔隊，被告知先由司機自行處理。
到了清晨7時以後，民眾發現大貨車已經駛離現場，路面上仍有許多白漆，且司機疑似簡易清理之後將油漆桶、塑膠布等垃圾堆放路邊即離去。員警再回現場查看通報，環保局表示將依違反廢棄物清理法開罰，道路清潔作業轉由養工處處置。
