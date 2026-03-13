快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

台中10月大男嬰發黑慘死 狠父涉握雙腿懸空倒吊、抓頭猛撞地再塞木箱

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

廖男涉嫌虐死10月大的兒子，目前仍在羈押中。圖／報系資料照
廖男涉嫌虐死10月大的兒子，目前仍在羈押中。圖／報系資料照

台中廖姓男子不滿10個月大兒子哭鬧，情緒失控竟涉嫌痛毆、抓雙腿懸空倒掉，還抓頭猛撞牆、地板，最後塞進木箱內逼罰站，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死，檢方起訴廖凌虐幼童致死，台中地院國民法庭今審理，廖否認犯行，只坦承將兒子放入木箱，部分傷勢認為和他無關。

警方、消防2024年8月22日下午5點多獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，送往中國附醫急救，晚上7點多仍死亡。

廖男（27歲）與甘姓妻子（23歲）起初稱男嬰疑似趴睡才造成窒息，但醫院發現男嬰身上有瘀青等外傷，明顯是外力造成。

廖男被帶回派出所後才坦言，因兒子哭鬧，他一時失控才動手，有徒手、拿玩具痛毆男嬰，未料下力道過猛才釀悲劇。

檢方查，廖男當天凌晨因男嬰哭鬧，竟朝他痛毆、打巴掌，還抓握雙腿倒吊懸空，又抓頭猛撞地板、牆面，最後塞進木箱內罰站，後來妻子打開木箱驚見男嬰全身發黑沒了呼吸心跳，緊急送醫仍不治，偵結依凌虐幼童致死等罪嫌將廖起訴。

台中地院國民法庭今下午開庭，廖表示自己基本上否認犯行，他僅承認將男嬰放入木箱，但有拿枕頭靠，不是塞入，至於男嬰右腿傷勢與他無關。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中 家暴 虐童

延伸閱讀

女友趴引擎蓋阻止她酒駕...卻遭加速甩飛撞地致死 二審判決理由曝光

全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

相關新聞

台中10月大男嬰發黑慘死 狠父涉握雙腿懸空倒吊、抓頭猛撞地再塞木箱

台中廖姓男子不滿10個月大兒子哭鬧，情緒失控竟涉嫌痛毆、抓雙腿懸空倒掉，還抓頭猛撞牆、地板，最後塞進木箱內逼罰站，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死，檢方起訴廖凌虐幼童致死，台中地院國民法庭今審理，廖否認犯行，只坦承將兒子放入木箱，部分傷勢認為和他無關。

狗不見了？雲林驚傳2男子殺狗吃肉 其中1人已六度犯案被逮

雲林縣驚傳殺狗案，虎尾警分局日前接獲報案，指家中飼養的狗不見了，懷疑遭人捕捉、宰殺，警方與動植物防疫所循線逮捕2名70多歲吳姓男子，2人坦承殺狗食用，其中一人已是第6次犯案被逮，全案依違反動物保護法送辦。

影／五股大貨車滲漏白色油漆 汙染路面遺留垃圾連續受罰

新北市有1輛載運油漆的大貨車，昨天凌晨從台64線高架道駛下五股二匝道時，油漆桶鬆脫傾倒導致汙染路面被警方開罰，司機簡易清理之後被民眾發現疑將垃圾棄置路旁即離去，環保局再依違反廢棄物清理法開罰。

獨／高雄男戶外搭帳篷維生 用打火機燒螞蟻點燃雜草這下慘了

李姓男子無固定居住所，在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，因周邊衛生不佳螞蟻多，今天上午11時5分許，李男以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，所幸火勢經消防員搶救約25分鐘後撲滅，李男被警方依公共危險罪嫌送辦。

遭醉酒韓男搭肩尾隨！女大生慌逃火鍋店避難 警曝騷擾原因：他想求助

張姓女大學生和另外3名女友人，10日深夜11時許，行經台北市光復南路時，遭陌生男子搭肩，女大生一行人甩開後，對方在後緊追不捨，女大生等人跑到火鍋店求救並報警處理，警方到場後，才知道是韓國喝醉男子，手機不見找人協助，卻因為拍肩行為導致女大生等人害怕。

影／新北木造汽車旅館傳火警 23車47人10分鐘撲滅火勢

新北市土城區中華路2段1間木造2層樓汽車旅館今天上午11時許傳出火警，新北市消防局出動23輛消防車47人前往搶救，火勢在10分鐘即撲滅，無人受傷，確實起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。