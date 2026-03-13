台中10月大男嬰發黑慘死 狠父涉握雙腿懸空倒吊、抓頭猛撞地再塞木箱
台中廖姓男子不滿10個月大兒子哭鬧，情緒失控竟涉嫌痛毆、抓雙腿懸空倒掉，還抓頭猛撞牆、地板，最後塞進木箱內逼罰站，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死，檢方起訴廖凌虐幼童致死，台中地院國民法庭今審理，廖否認犯行，只坦承將兒子放入木箱，部分傷勢認為和他無關。
警方、消防2024年8月22日下午5點多獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，送往中國附醫急救，晚上7點多仍死亡。
廖男（27歲）與甘姓妻子（23歲）起初稱男嬰疑似趴睡才造成窒息，但醫院發現男嬰身上有瘀青等外傷，明顯是外力造成。
廖男被帶回派出所後才坦言，因兒子哭鬧，他一時失控才動手，有徒手、拿玩具痛毆男嬰，未料下力道過猛才釀悲劇。
檢方查，廖男當天凌晨因男嬰哭鬧，竟朝他痛毆、打巴掌，還抓握雙腿倒吊懸空，又抓頭猛撞地板、牆面，最後塞進木箱內罰站，後來妻子打開木箱驚見男嬰全身發黑沒了呼吸心跳，緊急送醫仍不治，偵結依凌虐幼童致死等罪嫌將廖起訴。
台中地院國民法庭今下午開庭，廖表示自己基本上否認犯行，他僅承認將男嬰放入木箱，但有拿枕頭靠，不是塞入，至於男嬰右腿傷勢與他無關。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
