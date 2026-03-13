嘉市翁疑竹林整地火警嗆傷倒地 全身灼傷送醫不治

嘉義市後庄里一處竹林今天發生火警，消防人員到場灌救，發現7旬李姓老翁倒地，全身灼傷，送醫急救仍宣告不治；火勢於1個小時後撲滅，確切肇因待釐清。

嘉義市消防局於上午11時53分據報，後庄里巷底一處竹林起火，立即調派第二大隊分隊消防車前往灌救，現場發現一名70餘歲李姓老翁倒臥地上、全身灼傷，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫搶救，仍宣告不治。

消防局表示，因起火處都是果樹及竹林，火勢一發不可收拾，消防人員積極布水線灌救，火勢於下午1時2分撲滅，燃燒面積約500平方公尺。

警方表示，李姓老翁為竹林承租戶，因還穿著雨鞋，疑似在整地時，不慎遭嗆傷倒地，被發現已全身灼傷；火勢則向旁邊林地延燒，一名婦人發現濃煙密布通報119，也有輕微嗆傷，不過，婦人拒絕送醫。