快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國體大校門口車禍！機車停讓遭追尾 行人尷尬倒退嚕

桃園電子報／ 桃園電子報

螢幕擷取畫面 2186
學生準備騎機車出校門口時，停下來讓行人先通過，結果遭到後方另一名騎士追尾。圖：翻攝自Threads@youen0102

位於桃園市龜山區的國立體育大學校門口昨(12)日發生車禍，一名學生準備騎機車出校門口時，停下來讓行人先通過，結果遭到後方同樣騎機車的同學追尾，後方騎士連人帶車慘摔，好在還能自行起身，初步研判兩名騎士都沒有大礙。至於被禮讓的行人，被這起事故嚇得倒退，愣在原地猶豫是否該繼續往前走，尷尬的過程都被行車紀錄器錄下來。對此，龜山警分局表示，事故地點屬於大學校園內規範，警方亦未受理此案。

gbsgafa
後方騎士連人帶車慘摔，行人當場倒退嚕。圖：翻攝自Threads@youen0102

為了禮讓行人被撞的學生，將行車紀錄器畫面PO到Threads並表示，「今天我出校門的時候，為了要讓行人結果被同學追尾。」畫面中可以看到後方騎士完全沒減速，就從原PO機車車尾大力撞下去，隨後就人車倒地，被禮讓行人則是當場「倒退嚕」，臉上掛著尷尬又錯愕的表情。

fafagwgwrq
被禮讓的行人，被這起事故嚇得倒退，愣在原地猶豫是否該繼續往前走。圖：翻攝自Threads@youen0102

龜山分局呼籲，駕駛人行駛交通工具於道路時，應依速限及與前車保持安全距離，以避免發生交通事故；另行經行人穿越道時更應減速慢行或停止，以禮讓行人優先通行。依據《道路交通管理處罰條例》規定，汽、機車行經路口未禮讓行人優先通行者，最高可處6000元罰鍰，請駕駛人遵守交通規則，共同維護交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】國體大校門口車禍！機車停讓遭追尾 行人尷尬倒退嚕

延伸閱讀：
  1. 楊梅再添運動新場域！富岡運動公園壘球場完工啟用
  2. 桃園大溪「這處」槽化線塗銷 改左轉專用道提升行車效率

行人

延伸閱讀

台中行人交通事故死亡 肇因車輛未停讓居多

台南改建仁德蚊子館 成新豐區首座全民運動館今開工啟建

國道動態地磅擴增至16處 大貨車免過磅逾9成

跨縣市尋回憶迷途楊梅街頭 警暖心助高齡翁團圓

相關新聞

台中10月大男嬰發黑慘死 狠父涉握雙腿懸空倒吊、抓頭猛撞地再塞木箱

台中廖姓男子不滿10個月大兒子哭鬧，情緒失控竟涉嫌痛毆、抓雙腿懸空倒掉，還抓頭猛撞牆、地板，最後塞進木箱內逼罰站，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死，檢方起訴廖凌虐幼童致死，台中地院國民法庭今審理，廖否認犯行，只坦承將兒子放入木箱，部分傷勢認為和他無關。

狗不見了？雲林驚傳2男子殺狗吃肉 其中1人已六度犯案被逮

雲林縣驚傳殺狗案，虎尾警分局日前接獲報案，指家中飼養的狗不見了，懷疑遭人捕捉、宰殺，警方與動植物防疫所循線逮捕2名70多歲吳姓男子，2人坦承殺狗食用，其中一人已是第6次犯案被逮，全案依違反動物保護法送辦。

影／五股大貨車滲漏白色油漆 汙染路面遺留垃圾連續受罰

新北市有1輛載運油漆的大貨車，昨天凌晨從台64線高架道駛下五股二匝道時，油漆桶鬆脫傾倒導致汙染路面被警方開罰，司機簡易清理之後被民眾發現疑將垃圾棄置路旁即離去，環保局再依違反廢棄物清理法開罰。

獨／高雄男戶外搭帳篷維生 用打火機燒螞蟻點燃雜草這下慘了

李姓男子無固定居住所，在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，因周邊衛生不佳螞蟻多，今天上午11時5分許，李男以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，所幸火勢經消防員搶救約25分鐘後撲滅，李男被警方依公共危險罪嫌送辦。

遭醉酒韓男搭肩尾隨！女大生慌逃火鍋店避難 警曝騷擾原因：他想求助

張姓女大學生和另外3名女友人，10日深夜11時許，行經台北市光復南路時，遭陌生男子搭肩，女大生一行人甩開後，對方在後緊追不捨，女大生等人跑到火鍋店求救並報警處理，警方到場後，才知道是韓國喝醉男子，手機不見找人協助，卻因為拍肩行為導致女大生等人害怕。

影／新北木造汽車旅館傳火警 23車47人10分鐘撲滅火勢

新北市土城區中華路2段1間木造2層樓汽車旅館今天上午11時許傳出火警，新北市消防局出動23輛消防車47人前往搶救，火勢在10分鐘即撲滅，無人受傷，確實起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。