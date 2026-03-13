影／國體大校門口車禍！機車停讓遭追尾 行人尷尬倒退嚕

學生準備騎機車出校門口時，停下來讓行人先通過，結果遭到後方另一名騎士追尾。圖：翻攝自Threads@youen0102

位於桃園市龜山區的國立體育大學校門口昨(12)日發生車禍，一名學生準備騎機車出校門口時，停下來讓行人先通過，結果遭到後方同樣騎機車的同學追尾，後方騎士連人帶車慘摔，好在還能自行起身，初步研判兩名騎士都沒有大礙。至於被禮讓的行人，被這起事故嚇得倒退，愣在原地猶豫是否該繼續往前走，尷尬的過程都被行車紀錄器錄下來。對此，龜山警分局表示，事故地點屬於大學校園內規範，警方亦未受理此案。

後方騎士連人帶車慘摔，行人當場倒退嚕。圖：翻攝自Threads@youen0102

為了禮讓行人被撞的學生，將行車紀錄器畫面PO到Threads並表示，「今天我出校門的時候，為了要讓行人結果被同學追尾。」畫面中可以看到後方騎士完全沒減速，就從原PO機車車尾大力撞下去，隨後就人車倒地，被禮讓行人則是當場「倒退嚕」，臉上掛著尷尬又錯愕的表情。

被禮讓的行人，被這起事故嚇得倒退，愣在原地猶豫是否該繼續往前走。圖：翻攝自Threads@youen0102

龜山分局呼籲，駕駛人行駛交通工具於道路時，應依速限及與前車保持安全距離，以避免發生交通事故；另行經行人穿越道時更應減速慢行或停止，以禮讓行人優先通行。依據《道路交通管理處罰條例》規定，汽、機車行經路口未禮讓行人優先通行者，最高可處6000元罰鍰，請駕駛人遵守交通規則，共同維護交通安全。

