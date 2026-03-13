高雄少女嚮往北部生活負氣離家 親友溫情勸回

高雄市1名少女嚮往北部生活，與家人口角後離家。高雄政府警察局少年警察隊與新北市政府警察局三峽分局協尋確認行蹤，通知親友網路溫情喊話，成功規勸離家1週少女返家。

少女曾向家人表達想轉學到北部學校遭拒，因而口角，3日負氣離家斷絕聯繫。少女家人通報少年隊後，警方展開協尋。

少年隊今天告訴中央社記者，第一時間組專案小組，透過大數據分析與科技作為，研判少女落腳觀光客眾多的新北三峽老街一帶。警方會同三峽分局，逐一查訪老街周邊店家及飲料店，發現少女的確曾於附近應徵工讀生。

另一方面，警方聯繫少女兒時玩伴、朋友與親戚，透過社群網站向少女溫情喊話，傳達家人體貼與諒解，及望求平安訊息。

在親友與警方規勸下，少女終於聯繫家人，允諾搭車回高雄，少年隊也在少女高雄下車處守護並護送少女返家，10日辦復學手續，警方後續除到府訪視輔導，也通報校方介入，由輔導人員接手輔導。

少年隊長陳仁正表示，少年中輟或離家可能是家庭溝通失靈訊號，少年背後往往有心理轉折，警方角色不只是執法，更是家庭與少年間橋梁。民眾如果對學業或生活情事需協助時，少年隊設有關懷諮詢專線07-3954648，將視個案轉介高市府教育局、社會局及少年輔導委員會等。