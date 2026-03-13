快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

獨／高雄男戶外搭帳篷維生 用打火機燒螞蟻點燃雜草這下慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

李姓男子無固定居住所，在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，因周邊衛生不佳螞蟻多，今天上午11時5分許，李男以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，所幸火勢經消防員搶救約25分鐘後撲滅，李男被警方依公共危險罪嫌送辦。

根據了解，48歲的李姓男子因居無定所，選定高楠公路920巷底搭起帳棚當住家，還堆放瓦斯桶等器具煮食，帳篷周圍衛生不佳，導致吸引螞蟻等蚊蟲。

李男認為帳篷周圍螞蟻太多，今天上午11時5分以打火機燒螞蟻，試圖驅趕螞蟻，沒料，火勢引發周邊雜草，冒出火煙，警消獲報趕抵現場，消防員見雜草起火，已燒到瓦斯桶，射水線滅火，火勢於25分鐘後撲滅。

警消事後調查，李男坦承當時使用打火機燒螞蟻，不慎點燃雜草釀禍，警詢後，被依公共危險現行犯逮捕，移送橋頭地檢署偵辦。

李姓男子在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，今天上午11時5分許，以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，消防員滅火。圖／讀者提供
李姓男子在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，今天上午11時5分許，以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙。圖／讀者提供
李姓男子在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，今天上午11時5分許，以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙。圖／讀者提供
李姓男子在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，今天上午11時5分許，以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，消防員滅火。圖／讀者提供
李姓男子在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，今天上午11時5分許，以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙。圖／讀者提供
相關新聞

遭醉酒韓男搭肩尾隨！女大生慌逃火鍋店避難 警曝騷擾原因：他想求助

張姓女大學生和另外3名女友人，10日深夜11時許，行經台北市光復南路時，遭陌生男子搭肩，女大生一行人甩開後，對方在後緊追不捨，女大生等人跑到火鍋店求救並報警處理，警方到場後，才知道是韓國喝醉男子，手機不見找人協助，卻因為拍肩行為導致女大生等人害怕。

獨／高雄男戶外搭帳篷維生 用打火機燒螞蟻點燃雜草這下慘了

李姓男子無固定居住所，在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，因周邊衛生不佳螞蟻多，今天上午11時5分許，李男以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，所幸火勢經消防員搶救約25分鐘後撲滅，李男被警方依公共危險罪嫌送辦。

影／新北木造汽車旅館傳火警 23車47人10分鐘撲滅火勢

新北市土城區中華路2段1間木造2層樓汽車旅館今天上午11時許傳出火警，新北市消防局出動23輛消防車47人前往搶救，火勢在10分鐘即撲滅，無人受傷，確實起火原因待查。

員工陳屍冰櫃停業20天…成家小館恢復營業 冷凍櫃拆換、食材重新進貨

台北市文山區知名餐廳成家小館日前因一名69歲劉姓女員工於冰櫃中身亡的事件引發關注。警方初步調查已排除他殺可能，並指出案件與職場環境無直接關聯。餐廳在暫停營業進行整備後，12日透過臉書宣布將於3月13日恢復營業。

生日當提款密碼！台中女科大生包包內提款卡失竊遭盜領逾9.3萬元

台中市一所知名科大校園發生竊案，3名學生把包包放置在走廊，結果包內財物被竊，其中1名女大生的提款卡被偷走，因以出生年月日為密碼，被竊賊破解，存款被盜領9.3萬多元，損失慘重，另二人損失數百元現金，警方獲報後，循線追緝竊嫌中。

嚇破膽！台中外送員入夜迷航墓仔埔1小時、車陷泥地 警10分鐘神救援

37歲張姓外送員日前晚間接單送餐，依導航竟誤入台中大肚山龍井區小徑，夜幕低垂，四周是墓地環繞，受困近一小時找不到出口，機車還陷泥地，差點嚇破膽，所幸向警方求助後，警方透過LINE互加好友並開啟「即時位置定位」搜尋，10分鐘內成功找到人，並協助脫困。

