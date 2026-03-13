獨／高雄男戶外搭帳篷維生 用打火機燒螞蟻點燃雜草這下慘了

李姓男子無固定居住所，在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，因周邊衛生不佳螞蟻多，今天上午11時5分許，李男以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，所幸火勢經消防員搶救約25分鐘後撲滅，李男被警方依公共危險罪嫌送辦。

根據了解，48歲的李姓男子因居無定所，選定高楠公路920巷底搭起帳棚當住家，還堆放瓦斯桶等器具煮食，帳篷周圍衛生不佳，導致吸引螞蟻等蚊蟲。

李男認為帳篷周圍螞蟻太多，今天上午11時5分以打火機燒螞蟻，試圖驅趕螞蟻，沒料，火勢引發周邊雜草，冒出火煙，警消獲報趕抵現場，消防員見雜草起火，已燒到瓦斯桶，射水線滅火，火勢於25分鐘後撲滅。

警消事後調查，李男坦承當時使用打火機燒螞蟻，不慎點燃雜草釀禍，警詢後，被依公共危險現行犯逮捕，移送橋頭地檢署偵辦。

李姓男子在高市高楠公路920巷底搭帳棚，以天地為家，今天上午11時5分許，以打火機燒螞蟻，不慎燒到雜草，引發火煙，消防員滅火。圖／讀者提供

