遭醉酒韓男搭肩尾隨！女大生慌逃火鍋店避難 警曝騷擾原因：他想求助

張姓女大學生和另外3名女友人，10日深夜11時許，行經台北市光復南路時，遭陌生男子搭肩，女大生一行人甩開後，對方在後緊追不捨，女大生等人跑到火鍋店求救並報警處理，警方到場後，才知道是韓國喝醉男子，手機不見找人協助，卻因為拍肩行為導致女大生等人害怕。

女大生在社群網站發文指出，當時她和友人前往公車站牌，她和其中一名友人肩上突然被搭上一雙手，兩人甩開後，對方卻更逼近；女大生立刻狂奔並大喊「救命」，男子仍緊追不捨。

女大生等人分頭逃入便利超商及火鍋店，男子卻不斷在兩家店面前徘徊，也試圖要進入店內找女大生及超商內的友人，女大生向火鍋店襄理求救，襄理到超商幫忙接應3名友人到火鍋店，同時轄區警方到場。

警方到場後，對方仍要進入火鍋店，敦化南路派出所女警看到，立刻出手推開對方要求後退，一旁男警也制止對方靠近女大生等人。

警方指出，男子是一名在台灣工作的韓國男子，當晚喝醉後發現身上手機不見，因此向女大生等人詢問並尋求協助，惟但他酒後語無倫次，詢問過程碰觸路人肩膀。

警方找到女大生等人，張姓女大生表示僅希望警方將男子勸離，暫無意願提出相關申告，警方護送張女等人乘坐計程車安全離去。

警方後續向韓男告知相關權益，但他酒醉無法清楚說明手機遺失的時間與地點，評估他醉酒狀態尚未達保護管束要件，警方勸導他先返家休息，待清醒後如有需要可再自行至派出所報案協助處理。

韓國男子因為手機不見，搭訕張姓女大生引發對方恐懼，圖為韓國男子向警方解釋。記者廖炳棋／翻攝