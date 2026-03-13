快訊

生日當提款密碼！台中女科大生包包內提款卡失竊遭盜領逾9.3萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中市一所知名科大校園發生竊案，3名學生把包包放置在走廊，結果包內財物被竊，其中1名女大生的提款卡被偷走，因以出生年月日為密碼，被竊賊破解，存款被盜領9.3萬多元，損失慘重，另二人損失數百元現金，警方獲報後，循線追緝竊嫌中。

霧峰分局表示，某大學校園內3月10日發生竊案，分局3月11日起陸續接獲3名學生報案，稱放置於走廊的財物遭竊，共損失約9.5萬元。警方擴大調閱監視器後，目前已掌握特定對象，正積極追緝中。警方提醒，貴重物品請務必隨身攜帶，切勿留在公共空間，以免給竊賊可趁之機。

校方表示，很遺憾發生這起校安事件，校方全力協助警方蒐證調查，並將加強宣導校園安全，以及提款卡密碼設定注意事項。

