嚇破膽！台中外送員入夜迷航墓仔埔1小時、車陷泥地 警10分鐘神救援

37歲張姓外送員日前晚間接單送餐，依導航竟誤入台中大肚山龍井區小徑，夜幕低垂，四周是墓地環繞，受困近一小時找不到出口，機車還陷泥地，差點嚇破膽，所幸向警方求助後，警方透過LINE互加好友並開啟「即時位置定位」搜尋，10分鐘內成功找到人，並協助脫困。

據了解，張姓外送員日前晚間8時許，依照手機導航指示前往送餐地點，沒想到導航卻將他引導至龍井區南崗路旁一處偏僻山徑，由於山勢起伏大、道路狹窄且草木叢生，四周為墓地，張男在昏暗山路中反覆繞行近1小時，更慘的是，機車車輪不慎陷入鬆軟泥地，動彈不得，他嚇得趕緊打電話向警方求助。

台中市警局烏日分局犁份派出所所長林正和說明，警方接獲通報後，為爭取救援時間，立即建議張男透過LINE互加好友並開啟「即時位置定位」。警方花10分鐘便在荒僻山徑中找到張男。

員警先提供照明緩解張男不安的情緒，隨後合力協助張男將機車推離泥地脫困，並引導張男將機車騎回主要幹道。張男脫困後，緊繃的心情才終於放下，對員警及時伸出援手深表感激，大讚「有人民保母真好！」

警方提醒，山區道路複雜且部分地段訊號不穩，民眾若不慎迷路或受困，可先尋找附近燈桿或電桿編號、明顯地標等資訊提供警方，或透過手機定位功能回傳位置，將有助警方迅速到場協助，確保安全。

37歲張姓外送員在台中大肚山區迷航近一小時，機車還陷泥地，所幸經報警，由警方協助脫困。圖／讀者提供