員工陳屍冰櫃停業20天…成家小館恢復營業 冷凍櫃拆換、食材重新進貨

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市文山區「成家小館」恢復營業。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台北市文山區知名餐廳成家小館春節後因發現69歲劉姓女員工於冰櫃中身亡引發關注，警方初步調查已排除他殺可能，並指出案件與職場環境無直接關聯。餐廳在暫停營業進行整備後，12日透過臉書宣布3月13日恢復營業。

成家小館表示，事件發生於餐廳獨立後棟的後勤倉庫區域。停業期間，店方已全力配合相關單位完成調查，並對場地與設備進行全面整備，以確保營運安全。

餐廳指出，為降低潛在風險，相關冷凍設備已永久拆除並移離，倉儲與設備也完成安全檢查；同時，原有食材已全數銷毀，重新營業後將全面使用新進貨食材，以加強食品衛生與品質管理。

此外，餐廳也為員工安排心理諮商與輔導，希望協助同仁在事件後調整情緒，能以穩定狀態重返工作崗位。

成家小館表示，這段暫停營業的時間主要用於沉澱與整備，希望讓顧客與員工都能在更安全、安心的環境中用餐與工作，並感謝外界在事件期間的關心與支持，餐廳也邀請顧客自3月13日起再次到店用餐。

消息公布後，不少網友在臉書留言表達支持，也分享與店家的互動經驗，盼餐廳能度過風波。

有網友回憶童年時期就讀力行國小，曾因忘記帶便當而中午沒有飯吃。當時班上一名同學是成家小館老闆娘的女兒，得知情況後用公用電話通知母親，老闆娘隨即送來一個飯盒，只叮囑他下次要記得帶便當。這段往事讓該名網友直言，「他們就是這麼好的一家人」，希望餐廳能平安度過此次的意外事件。

不少顧客也表示，成家小館過去在地方經營多年，對食材與品質相當重視。店家在事件後甚至將相關冷凍設備整個拆除，顯示出對安全與食品衛生的重視，認為是「很有行動力的餐廳」。

也有網友提到，成家小館長期參與公益活動，包括捐款、為育幼院與弱勢長者準備餐食，疫情期間也曾提供便當給醫療人員，是一家「有愛心的餐廳」。多數網友以「加油」、「繼續支持」表達鼓勵，還有顧客發聲力挺：「明年年菜還是要訂你們家的！」希望透過實際消費行動支持店家。

