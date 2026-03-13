延宕10多年...台南麻豆「市四」公有市場 法院強制斷水斷電

台南麻豆市四公有零售市場因建物老舊、鋼筋裸露，已出現公共安全疑慮，南市政府於2014年4月1日依法公告停止使用，並聲請強制執行，法院今年2月3日核發執行命令，昨天實施斷水、斷電，現場約20餘攤商仍在營業，執行過程平順，多數攤商表達理解並配合，市府表示，已有53攤申請到市五公有市場營業，有攤商另覓地點，都會持續協助。

市府指出，麻豆市四公有零售市場案除建物老舊外，因涉及土地所有權問題，過去亦曾受到監察院關注，監察院糾正指出，市場基地多數為私有土地，市府雖已公告市場停用，但仍有攤商持續營業，私有地主近年來亦積極反映希望市府及攤商能儘速歸還土地。

市府為提供攤商後續安置營運選項，針對麻豆市五公有零售市場攤 (鋪) 位進行專案招租，計有108個攤 (鋪) 位提供麻豆市四公有零售市場攤商使用，截至3月11日，市府市場處已受理53件麻豆市四公有零售市場攤商申請案，另外有部分攤商也已經自行另覓地點營業，市府後續也將持續提供相關諮詢與協助。

市府提醒，麻豆市四公有零售市場目前已完成斷水、斷電作業，市場內部照明不足且環境昏暗，加上原本的建物老舊可能存在安全風險，呼籲民眾切勿進入市場內部，以免發生危險，對搬遷中的強制執行對象，也盼依法持續配合點交作業，土地返還原地主，市府也將持續加強現場巡查與管理，以確保公共安全及周邊環境秩序。

麻豆市四公有零售市場法院強制斷水斷電，過程平和無抗爭，南市府強調持續協助攤商。圖／台南市經發局提供