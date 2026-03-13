快訊

中壢區一名40歲謝姓男子日前不慎遺失無線耳機，中壢警方最終在停車場成功找回。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名40歲謝姓男子日前不慎遺失無線耳機，因手機定位顯示位置持續移動，擔心可能遭人撿走侵占，心急如焚前往派出所求助。中壢警分局員警獲報後協助定位範圍並陪同搜尋，最終在停車場成功找回遺失的AirPods Pro，從報案到尋回僅約45分鐘，讓失主直呼「真的太感謝警察了。」

中壢派出所表示，於日前上午10時30分許神情焦急地到派出所報案說，其AirPods Pro不慎遺失，雖然透過手機定位功能顯示耳機位於中壢區中山路與延平路口一帶，但定位點位時而移動、時而飄忽不定，讓他擔心可能遭人撿走侵占，因此向警方尋求協助。當時執行勤務的警員李宜軒、余子平及林湘喬接獲報案後，先安撫謝男情緒，並依手機顯示的定位範圍研判可能位置，駕駛巡邏車載同謝男前往附近搜尋。員警與謝男在中山路與延平路口周邊來回查找，並利用手機發出提示聲響功能，細心聆聽聲源方向，逐步縮小搜尋範圍。

經過一番搜尋，員警最終於附近停車場內循聲成功尋獲遺失的AirPods Pro，不到一小時就化解這場虛驚。謝男說，耳機可能是在騎乘機車時不慎自口袋滑落。當耳機再次回到手中時，他臉上露出如釋重負的笑容，頻頻向警方致謝，對員警耐心協助深表感動。

中壢分局表示，為民服務不分大小事，無論案件大小，只要民眾有需要，警方都會盡力協助。警方也提醒民眾善用科技定位功能，並妥善保管隨身物品，共同守護自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：AirPods流浪中壢街頭！警方45分鐘「聽音辨位」尋回

