濫倒70噸事業廢棄物棄車逃逸 駕駛隔天返回破窗取手機遭逮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣竹南警察分局大同派出所11日深夜巡邏巡經竹南新崎頂段（3號風力發電機下方）時，發現1輛曳引車正在傾倒廢棄物，駕駛見巡邏警車到場後立即棄車逃逸，警方隨即封鎖現場並通報環保局到場勘查，經認定現場棄置物為事業廢棄物約70噸，已涉嫌違反廢棄物清理法，當場查扣車輛。

未料，楊姓涉嫌人隔日竟返回現場，還敲破遭警方查扣車輛的車窗企圖取回物品，當場被員警發現並依妨害公務現行犯逮捕，全案依法移送偵辦。

據了解，由於警方在查扣的曳引車內，發現有嫌犯手機等物品，研判嫌犯應該會趁機折返，派出便衣警員在附近埋伏，12日中午員警發現楊姓男子鬼鬼祟祟靠近砂石車，甚至砸破上鎖的車窗，企圖想要拿回車上的手機等物品，當場上前將他逮捕。

警方初步調查，楊男（36歲）本身就是車主，有多次違反廢棄物清理法前科紀錄，他坦承前夜從桃園楊梅地區滿載事業廢棄物沿西濱公路南下，伺機尋找空曠地方傾倒，最後選定在竹南崎頂海邊「卸貨」，結果驚見巡邏警車才逃離現場。

竹南警察分局提醒，非法棄置事業廢棄物不僅嚴重破壞環境，更涉及刑事責任，警方將持續加強查緝，守護地方環境。

警方通報環保局到場勘查，經認定現場棄置物為事業廢棄物，已涉嫌違反廢棄物清理法，當場查扣車輛。圖／警方提供
警方通報環保局到場勘查，經認定現場棄置物為事業廢棄物，已涉嫌違反廢棄物清理法，當場查扣車輛。圖／警方提供

現場遭濫倒事業廢棄物約70噸，楊姓駕駛前夜卸貨時遇巡邏警方當場棄車逃逸無蹤。圖／警方提供
現場遭濫倒事業廢棄物約70噸，楊姓駕駛前夜卸貨時遇巡邏警方當場棄車逃逸無蹤。圖／警方提供

楊男昨中午折返現場破窗準備取回曳引車內手機，結果當場遭埋伏警員逮捕。圖／警方提供
楊男昨中午折返現場破窗準備取回曳引車內手機，結果當場遭埋伏警員逮捕。圖／警方提供

