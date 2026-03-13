桃園市平鎮區一名82歲陳姓老婦獨自外出散步時，疑似因記憶力衰退，一時找不到回家的路。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名82歲陳姓老婦，於昨（12）日下午獨自外出散步時，疑似因記憶力衰退，一時找不到回家的路，竟一路徒步走到距離住家約5公里外的龍潭區，在路旁徘徊許久。所幸熱心民眾發現異狀報警求助，龍潭警分局員警迅速趕到現場關心處理，並在老婦口袋中發現一張繳費單據，順利確認身分，最終平安將老婦送返住處，化解一場迷途驚魂。

龍潭警分局平安將老婦送返住處，化解一場迷途驚魂。圖：讀者提供

中興派出所表示，警員劉立夫、王清正昨日下午執勤時接獲民眾通報，指稱一名老婦長時間在路邊徘徊，疑似迷途。2人立即趕赴現場查看，只見老婦坐在路旁神情疲憊、精神萎靡，言語表達不甚清楚，疑似記憶力退化，無法說明自己的身分與住處。劉立夫先耐心安撫老婦情緒，並檢查其身上有無受傷，同時遞上礦泉水讓老婦解渴。隨後警方仔細查看其隨身物品，希望能找到相關身分證件，然而老婦身上除了一把雨傘與一台四輪菜籃車外，並未攜帶任何證件資料。正當警方持續思考如何查明身分時，劉立夫眼尖發現老婦口袋露出一小截白紙，取出後仔細查看，發現竟是一張繳費單據，上面清楚記載著老婦姓名與住址，宛如黑暗中的一盞明燈。警方隨即依據資料將老婦護送返家。

抵達老婦住處後，員警立即聯絡老婦家屬，家屬表示，老婦平時白天偶爾會外出散步，但近期記憶力已有衰退跡象，這次外出不慎迷路，幸好有警方即時伸出援手，細心照料並積極協助，才能平安回到家中，對警方熱心幫忙深表感謝。隔壁鄰居得知情況後也主動前來關心，表示會暫時協助照護，直到家人返家。

龍潭分局長施宇峰提醒，家中若有年長者或需要特別照護的成員，家屬應多加關懷與陪伴，並盡量避免讓其單獨外出。亦可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品與衣物，以利走失時能在第一時間確認身分，協助儘速平安返家。警方也將持續秉持為民服務的精神，守護民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老婦迷途驚魂5公里！龍潭警眼尖發現「關鍵小白單」助解圍