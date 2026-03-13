快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

老婦迷途驚魂5公里！龍潭警眼尖發現「關鍵小白單」助解圍

桃園電子報／ 桃園電子報

S 10379282
桃園市平鎮區一名82歲陳姓老婦獨自外出散步時，疑似因記憶力衰退，一時找不到回家的路。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名82歲陳姓老婦，於昨（12）日下午獨自外出散步時，疑似因記憶力衰退，一時找不到回家的路，竟一路徒步走到距離住家約5公里外的龍潭區，在路旁徘徊許久。所幸熱心民眾發現異狀報警求助，龍潭警分局員警迅速趕到現場關心處理，並在老婦口袋中發現一張繳費單據，順利確認身分，最終平安將老婦送返住處，化解一場迷途驚魂。

S 10379283
龍潭警分局平安將老婦送返住處，化解一場迷途驚魂。圖：讀者提供

中興派出所表示，警員劉立夫、王清正昨日下午執勤時接獲民眾通報，指稱一名老婦長時間在路邊徘徊，疑似迷途。2人立即趕赴現場查看，只見老婦坐在路旁神情疲憊、精神萎靡，言語表達不甚清楚，疑似記憶力退化，無法說明自己的身分與住處。劉立夫先耐心安撫老婦情緒，並檢查其身上有無受傷，同時遞上礦泉水讓老婦解渴。隨後警方仔細查看其隨身物品，希望能找到相關身分證件，然而老婦身上除了一把雨傘與一台四輪菜籃車外，並未攜帶任何證件資料。正當警方持續思考如何查明身分時，劉立夫眼尖發現老婦口袋露出一小截白紙，取出後仔細查看，發現竟是一張繳費單據，上面清楚記載著老婦姓名與住址，宛如黑暗中的一盞明燈。警方隨即依據資料將老婦護送返家。

抵達老婦住處後，員警立即聯絡老婦家屬，家屬表示，老婦平時白天偶爾會外出散步，但近期記憶力已有衰退跡象，這次外出不慎迷路，幸好有警方即時伸出援手，細心照料並積極協助，才能平安回到家中，對警方熱心幫忙深表感謝。隔壁鄰居得知情況後也主動前來關心，表示會暫時協助照護，直到家人返家。

龍潭分局長施宇峰提醒，家中若有年長者或需要特別照護的成員，家屬應多加關懷與陪伴，並盡量避免讓其單獨外出。亦可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品與衣物，以利走失時能在第一時間確認身分，協助儘速平安返家。警方也將持續秉持為民服務的精神，守護民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老婦迷途驚魂5公里！龍潭警眼尖發現「關鍵小白單」助解圍

延伸閱讀：
  1. 車頭全爛！五楊高架楊梅路段死亡車禍 他自撞分隔島喪命
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

延伸閱讀

20載終落葉歸根…31歲女失蹤成無名屍 台南警DNA比對尋親

印度90歲婦遭4男闖住家性侵企圖殺害！女兒竟擔心「家醜外傳」未送醫

跨縣市尋回憶迷途楊梅街頭 警暖心助高齡翁團圓

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

相關新聞

延宕10多年…台南麻豆「市四」公有市場 法院強制斷水斷電

台南麻豆市四公有零售市場因建物老舊、鋼筋裸露，已出現公共安全疑慮，南市政府於2014年4月1日依法公告停止使用，並聲請強制執行，法院今年2月3日核發執行命令，昨天實施斷水、斷電，現場約20餘攤商仍在營業，執行過程平順，多數攤商表達理解並配合，市府表示，已有53攤申請到市五公有市場營業，有攤商另覓地點，都會持續協助。

快改道！國1北上大貨車衝出邊坡 仁德路段「紫爆」回堵7公里

快改道。高速公路局表示，今天清晨5時11分，在國道1號北向328.7K仁德交流道前，有大貨車衝出邊坡，上午7時50分封閉中、外車道，進行拖吊車頭，後方回堵約7公里。此外，今天上午8時15分，國1北上330K仁德系統交流道，有2車追撞事故，占用中線車道。

台東1152支「城市天眼」守護治安 刑案破獲率76.68％

為提升治安與交通安全，台東縣警察局在全縣重要路口與治安熱點建置監錄系統，目前全縣共設有177處監錄點位、1152支監視器，形成綿密的影像網絡。警方表示，這些監錄設備不僅能即時掌握路口動態，更成為偵查案件的重要工具，對於追查嫌犯行蹤、提升破案效率具有明顯助益。

淡水六旬姊弟掃墓返程開車下山自撞翻覆 駕駛頸部挫傷

新北市淡水區北新路一段今天上午8時43分發生翻車事故，61歲鄭姓男子掃墓返程開車下山，自撞邊坡導致失控翻覆，消防隊和警方獲報趕抵援助，鄭男頸部輕微擦挫傷，他的姊姊同在車上但未受傷，2人均不願送醫。全案依交通事故處理程序處理，事故車輛於9時36分拖離現場。

濫倒70噸事業廢棄物棄車逃逸 駕駛隔天返回破窗取手機遭逮

苗栗縣竹南警察分局大同派出所11日深夜巡邏巡經竹南新崎頂段（3號風力發電機下方）時，發現1輛曳引車正在傾倒廢棄物，駕駛見巡邏警車到場後立即棄車逃逸，警方隨即封鎖現場並通報環保局到場勘查，經認定現場棄置物為事業廢棄物約70噸，已涉嫌違反廢棄物清理法，當場查扣車輛。

北市400萬泰達幣面交黑吃黑！19歲男噴辣椒水仍失手 逃台中落網

31歲郭姓男子日前攜帶400萬元現金，與人相約在台北市大同區民權西路一帶面交購買虛擬貨幣，孰料出面取款的19歲黃姓男子竟企圖強搶，還噴灑辣椒水攻擊，所幸郭男死命護住鉅款，黃男未能得逞後逃離，北市警方組專案小組調監視器畫面追查，鎖定黃男行蹤，12日下午5時許在台中拘提他，警詢後依搶奪未遂罪嫌移送法辦，持續追查是否有幕後藏鏡人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。