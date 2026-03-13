北市400萬泰達幣面交黑吃黑！19歲男噴辣椒水仍失手 逃台中落網

31歲郭姓男子日前攜帶400萬元現金，與人相約在台北市大同區民權西路一帶面交購買虛擬貨幣，孰料出面取款的19歲黃姓男子竟企圖強搶，還噴灑辣椒水攻擊，所幸郭男死命護住鉅款，黃男未能得逞後逃離，北市警方組專案小組調監視器畫面追查，鎖定黃男行蹤，12日下午5時許在台中拘提他，警詢後依搶奪未遂罪嫌移送法辦，持續追查是否有幕後藏鏡人。

警方調查，郭男日前在網路社群看到虛擬貨幣廣告，與對方多次聯繫商談交易泰達幣（USDT）後，雙方約定10日下午3時在民權西路巷弄內面交，以400萬元購買1200枚泰達幣。

郭男依約攜款到場，出面交易的黃男見對方攜帶鉅額現金，意圖強行，當場朝郭男噴灑辣椒水，郭男奮力抵抗並緊護現金，黃男遲遲無法得手，又擔心引起路人注意，最終放棄犯案，隨即攔搭計程車逃離現場。

大同警方獲報成立專案小組，調閱周邊監視器畫面循線追查，迅速掌握黃男身分與行蹤，發現他逃往台中市朋友住處藏匿，12日下午南下拘提，順利將黃男逮捕帶回偵訊。

警方詢問後依搶奪未遂罪嫌將黃男移送法辦，事後釐清黃男是否假冒幣商設局，還是僅是受指使出面取款的車手，以及背後其他共犯和主嫌。

北市警方逮捕涉嫌黑吃黑的郭姓男子。記者翁至成／翻攝