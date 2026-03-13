快訊

20載終落葉歸根…31歲女失蹤成無名屍 台南警DNA比對尋親

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

陳姓女子20年前因故失蹤，當時家人心急如焚向警方通報協尋未果，家人多年來也未放棄一絲希望。台南市警二分局年初針對轄內失蹤多年個案重啟調查，聯繫陳女的兒子採擷唾液檢體，與全國無名屍DNA資料庫比對，確認其中一具無名屍身分，總算讓斷線多年的風箏得以落葉歸根。

台南市警二分局指出，這段塵封近20年的思念，終於在現代鑑識科技的輔助下，找到了遲來的答案。31歲陳女於2006年間失蹤，經兄長向警方通報協尋，然而，隨著時光更迭，家屬多年來從未放棄一絲希望，卻始終未能傳來好消息。

警方表示，今年年初，針對轄內失蹤多年仍未尋獲的個案重啟調查，並協助採集送鑑失蹤人口親屬唾液棉棒與「無名屍DNA資料庫」進行比對，讓這樁舊案出現了轉機。

防治組主動聯繫陳女兒子並取得同意後，請他至分局鑑識小組採集唾液棉棒檢體後，隨即被送往法務部法醫研究所，與全國無名屍DNA資料庫進行大數據比對，近日傳回令人振奮且酸楚的結果，該檢體與資料庫中一具無名屍的DNA序列相符。確認身分後，警方隨後引導家人辦理後續法律程序。

家人在辦理撤銷協尋時，對於警方在多年後仍能主動聯繫並運用科技協助，表達了萬分感激，讓這段長達20年的尋親馬拉松，終能畫下莊嚴的句點。

警方呼籲，家中若有親人失蹤多年、杳無音訊者，可向各分局請求協助採集唾液檢體進行「無名屍DNA資料庫」 比對，這項服務不收任何費用，卻能為遺憾帶來圓滿的機會，讓每個生命都能得到應有的尊重與歸宿。

警方呼籲，家中若有親人失蹤多年、杳無音訊者，可向各分局請求協助採集唾液檢體進行「無名屍DNA資料庫」 比對。圖／台南市警二分局提供
警方呼籲，家中若有親人失蹤多年、杳無音訊者，可向各分局請求協助採集唾液檢體進行「無名屍DNA資料庫」 比對。圖／台南市警二分局提供

台南市警二分局指出，陳女失蹤20年，家人從未放棄一絲失望，然而，這段塵封近20年的思念，終於在現代鑑識科技的輔助下，找到了遲來的答案。記者邵心杰／攝影
台南市警二分局指出，陳女失蹤20年，家人從未放棄一絲失望，然而，這段塵封近20年的思念，終於在現代鑑識科技的輔助下，找到了遲來的答案。記者邵心杰／攝影

DNA

相關新聞

快改道！國1北上大貨車衝出邊坡 仁德路段「紫爆」回堵7公里

快改道。高速公路局表示，今天清晨5時11分，在國道1號北向328.7K仁德交流道前，有大貨車衝出邊坡，上午7時50分封閉中、外車道，進行拖吊車頭，後方回堵約7公里。此外，今天上午8時15分，國1北上330K仁德系統交流道，有2車追撞事故，占用中線車道。

北市400萬泰達幣面交黑吃黑！19歲男噴辣椒水仍失手 逃台中落網

31歲郭姓男子日前攜帶400萬元現金，與人相約在台北市大同區民權西路一帶面交購買虛擬貨幣，孰料出面取款的19歲黃姓男子竟企圖強搶，還噴灑辣椒水攻擊，所幸郭男死命護住鉅款，黃男未能得逞後逃離，北市警方組專案小組調監視器畫面追查，鎖定黃男行蹤，12日下午5時許在台中拘提他，警詢後依搶奪未遂罪嫌移送法辦，持續追查是否有幕後藏鏡人。

20載終落葉歸根…31歲女失蹤成無名屍 台南警DNA比對尋親

陳姓女子20年前因故失蹤，當時家人心急如焚向警方通報協尋未果，家人多年來也未放棄一絲希望。台南市警二分局年初針對轄內失蹤多年個案重啟調查，聯繫陳女的兒子採擷唾液檢體，與全國無名屍DNA資料庫比對，確認其中一具無名屍身分，總算讓斷線多年的風箏得以落葉歸根。

超商加盟主欠健保+交通罰鍰逾7萬 車停路邊遭查封「秒繳清」

在新北市經營超商加盟店的曾女積欠健保及交通罰鍰遲未處理，經移送執行署宜蘭分署執行，屢次通知均未處理欠款事宜。她名下有一輛2020年福特汽車，但行蹤不定，昨天該車停在基隆路邊公有停車格，書記官到場查封。曾女馬上聯絡家人一次繳清，才免除於被扣車程序。

獨／高雄某男模會館學嘻哈洗腦歌街頭跳舞拍片成流量密碼 警：將開罰

高雄市區某男模會館為吸客，由5名流著同樣「阿志」髮型的男模，播放近日爆紅的嘻哈洗腦歌「西岸小法咒」在街頭跳舞拍片，影片上傳網路破360萬次瀏覽、逾7萬人按讚，成流量密碼；轄區警方指，馬路非個人秀場，男模馬路嬉戲將開罰500元。

獨／2男1女上門討5萬 高雄單親媽稱沒借錢怨「治安差」真相令人傻眼

邱姓女子在高市仁武區開芳療館的邱姓女子，貼文指控連遭陌生2男1女登門討債5萬元，邱稱沒向人借錢，還抱怨「治安怎越來越差」，心生畏懼7日報警；警方約談2男1女到案，後查出邱女3年多前曾向前員工借款5萬，邱稱已還錢，但對方稱還欠3萬未還。

