20載終落葉歸根…31歲女失蹤成無名屍 台南警DNA比對尋親
陳姓女子20年前因故失蹤，當時家人心急如焚向警方通報協尋未果，家人多年來也未放棄一絲希望。台南市警二分局年初針對轄內失蹤多年個案重啟調查，聯繫陳女的兒子採擷唾液檢體，與全國無名屍DNA資料庫比對，確認其中一具無名屍身分，總算讓斷線多年的風箏得以落葉歸根。
台南市警二分局指出，這段塵封近20年的思念，終於在現代鑑識科技的輔助下，找到了遲來的答案。31歲陳女於2006年間失蹤，經兄長向警方通報協尋，然而，隨著時光更迭，家屬多年來從未放棄一絲希望，卻始終未能傳來好消息。
警方表示，今年年初，針對轄內失蹤多年仍未尋獲的個案重啟調查，並協助採集送鑑失蹤人口親屬唾液棉棒與「無名屍DNA資料庫」進行比對，讓這樁舊案出現了轉機。
防治組主動聯繫陳女兒子並取得同意後，請他至分局鑑識小組採集唾液棉棒檢體後，隨即被送往法務部法醫研究所，與全國無名屍DNA資料庫進行大數據比對，近日傳回令人振奮且酸楚的結果，該檢體與資料庫中一具無名屍的DNA序列相符。確認身分後，警方隨後引導家人辦理後續法律程序。
家人在辦理撤銷協尋時，對於警方在多年後仍能主動聯繫並運用科技協助，表達了萬分感激，讓這段長達20年的尋親馬拉松，終能畫下莊嚴的句點。
警方呼籲，家中若有親人失蹤多年、杳無音訊者，可向各分局請求協助採集唾液檢體進行「無名屍DNA資料庫」 比對，這項服務不收任何費用，卻能為遺憾帶來圓滿的機會，讓每個生命都能得到應有的尊重與歸宿。
