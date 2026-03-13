超商加盟主欠健保+交通罰鍰逾7萬 車停路邊遭查封「秒繳清」

在新北市經營超商加盟店的曾女積欠健保及交通罰鍰遲未處理，經移送執行署宜蘭分署執行，屢次通知均未處理欠款事宜。她名下有一輛2020年福特汽車，但行蹤不定，昨天該車停在基隆路邊公有停車格，書記官到場查封。曾女馬上聯絡家人一次繳清，才免除於被扣車程序。

一名超商加盟主欠健保及交通罰鍰7萬多元，汽車停基隆路邊停車格被查封，馬上一次繳清。圖／宜蘭分署提供

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處合作，整合路邊停車收費資訊，一旦發現欠款車輛停放路邊停車格，即通報宜蘭分署必要執行措施。

曾姓女子積欠健保及交通罰鍰遲未處理，經移送宜蘭分署執行。宜蘭分署屢次通知，均未到場處理欠款事宜。經查曾女在新北市經營超商加盟店，名下有一輛2020年的福特汽車。

因車輛所在不明，行蹤難覓，書記官曾至曾女基隆住處及登記營業地址訪查，都沒有遇到曾女及車輛。宜蘭分署昨天上午透過基隆市政府交通處路邊停車資訊通知，得知曾女車輛停放基隆市安樂區安一路停車格，馬上到場查封車輛。

曾姓車主接獲訊息，急忙請實際使用車輛的家人到場瞭解狀況，並到基隆辦公室將7萬餘元欠款一次繳清，免除後續執行程序。

宜蘭分署提醒民眾，收到移送機關各項公法欠款繳款通知後應盡速繳清，如確有繳納困難，可主動聯繫執行分署說明經濟狀況，提出適當清償計畫，或尋求分期等方式處理，如置之不理，將會有扣薪、扣存，甚至執行愛車、不動產等查封，恐得不償失。