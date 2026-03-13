快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

超商加盟主欠健保+交通罰鍰逾7萬 車停路邊遭查封「秒繳清」

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

在新北市經營超商加盟店的曾女積欠健保及交通罰鍰遲未處理，經移送執行署宜蘭分署執行，屢次通知均未處理欠款事宜。她名下有一輛2020年福特汽車，但行蹤不定，昨天該車停在基隆路邊公有停車格，書記官到場查封。曾女馬上聯絡家人一次繳清，才免除於被扣車程序。

一名超商加盟主欠健保及交通罰鍰7萬多元，汽車停基隆路邊停車格被查封，馬上一次繳清。圖／宜蘭分署提供
一名超商加盟主欠健保及交通罰鍰7萬多元，汽車停基隆路邊停車格被查封，馬上一次繳清。圖／宜蘭分署提供

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處合作，整合路邊停車收費資訊，一旦發現欠款車輛停放路邊停車格，即通報宜蘭分署必要執行措施。

曾姓女子積欠健保及交通罰鍰遲未處理，經移送宜蘭分署執行。宜蘭分署屢次通知，均未到場處理欠款事宜。經查曾女在新北市經營超商加盟店，名下有一輛2020年的福特汽車。

因車輛所在不明，行蹤難覓，書記官曾至曾女基隆住處及登記營業地址訪查，都沒有遇到曾女及車輛。宜蘭分署昨天上午透過基隆市政府交通處路邊停車資訊通知，得知曾女車輛停放基隆市安樂區安一路停車格，馬上到場查封車輛。

曾姓車主接獲訊息，急忙請實際使用車輛的家人到場瞭解狀況，並到基隆辦公室將7萬餘元欠款一次繳清，免除後續執行程序。

宜蘭分署提醒民眾，收到移送機關各項公法欠款繳款通知後應盡速繳清，如確有繳納困難，可主動聯繫執行分署說明經濟狀況，提出適當清償計畫，或尋求分期等方式處理，如置之不理，將會有扣薪、扣存，甚至執行愛車、不動產等查封，恐得不償失。

一名超商加盟主欠健保及交通罰鍰7萬多元，汽車停基隆路邊停車格被查封，馬上一次繳清。圖／宜蘭分署提供
一名超商加盟主欠健保及交通罰鍰7萬多元，汽車停基隆路邊停車格被查封，馬上一次繳清。圖／宜蘭分署提供

停車格

延伸閱讀

男不繳近150萬元房地交易所得稅 財產慘遭查封才出面

基隆碇內大排又現泡沫汙染 停抽自來水

高雄女不滿車牌被扣 大鬧裁決中心

台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

相關新聞

快改道！國1北上大貨車衝出邊坡 仁德路段「紫爆」回堵7公里

快改道。高速公路局表示，今天清晨5時11分，在國道1號北向328.7K仁德交流道前，有大貨車衝出邊坡，上午7時50分封閉中、外車道，進行拖吊車頭，後方回堵約7公里。此外，今天上午8時15分，國1北上330K仁德系統交流道，有2車追撞事故，占用中線車道。

北市400萬泰達幣面交黑吃黑！19歲男噴辣椒水仍失手 逃台中落網

31歲郭姓男子日前攜帶400萬元現金，與人相約在台北市大同區民權西路一帶面交購買虛擬貨幣，孰料出面取款的19歲黃姓男子竟企圖強搶，還噴灑辣椒水攻擊，所幸郭男死命護住鉅款，黃男未能得逞後逃離，北市警方組專案小組調監視器畫面追查，鎖定黃男行蹤，12日下午5時許在台中拘提他，警詢後依搶奪未遂罪嫌移送法辦，持續追查是否有幕後藏鏡人。

20載終落葉歸根…31歲女失蹤成無名屍 台南警DNA比對尋親

陳姓女子20年前因故失蹤，當時家人心急如焚向警方通報協尋未果，家人多年來也未放棄一絲希望。台南市警二分局年初針對轄內失蹤多年個案重啟調查，聯繫陳女的兒子採擷唾液檢體，與全國無名屍DNA資料庫比對，確認其中一具無名屍身分，總算讓斷線多年的風箏得以落葉歸根。

超商加盟主欠健保+交通罰鍰逾7萬 車停路邊遭查封「秒繳清」

在新北市經營超商加盟店的曾女積欠健保及交通罰鍰遲未處理，經移送執行署宜蘭分署執行，屢次通知均未處理欠款事宜。她名下有一輛2020年福特汽車，但行蹤不定，昨天該車停在基隆路邊公有停車格，書記官到場查封。曾女馬上聯絡家人一次繳清，才免除於被扣車程序。

獨／高雄某男模會館學嘻哈洗腦歌街頭跳舞拍片成流量密碼 警：將開罰

高雄市區某男模會館為吸客，由5名流著同樣「阿志」髮型的男模，播放近日爆紅的嘻哈洗腦歌「西岸小法咒」在街頭跳舞拍片，影片上傳網路破360萬次瀏覽、逾7萬人按讚，成流量密碼；轄區警方指，馬路非個人秀場，男模馬路嬉戲將開罰500元。

獨／2男1女上門討5萬 高雄單親媽稱沒借錢怨「治安差」真相令人傻眼

邱姓女子在高市仁武區開芳療館的邱姓女子，貼文指控連遭陌生2男1女登門討債5萬元，邱稱沒向人借錢，還抱怨「治安怎越來越差」，心生畏懼7日報警；警方約談2男1女到案，後查出邱女3年多前曾向前員工借款5萬，邱稱已還錢，但對方稱還欠3萬未還。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。