快改道！國1北上大貨車衝出邊坡 仁德路段「紫爆」回堵7公里

在新北市經營超商加盟店的曾女積欠健保及交通罰鍰遲未處理，經移送執行署宜蘭分署執行，屢次通知均未處理欠款事宜。她名下有一輛2020年福特汽車，但行蹤不定，昨天該車停在基隆路邊公有停車格，書記官到場查封。曾女馬上聯絡家人一次繳清，才免除於被扣車程序。

2026-03-13 09:23