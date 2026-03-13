聽新聞
0:00 / 0:00
快改道！國1北上大貨車衝出邊坡 仁德路段「紫爆」回堵7公里
快改道。高速公路局表示，今天清晨5時11分，在國道1號北向328.7K仁德交流道前，有大貨車衝出邊坡，上午7時50分封閉中、外車道，進行拖吊車頭，後方回堵約7公里。此外，今天上午8時15分，國1北上330K仁德系統交流道，有2車追撞事故，占用中線車道。
根據高公局1968即時路況，國1仁德服務區-仁德系統北向路段「紫爆」，車速只有16公里；路竹-仁德服務區北向路段車多壅塞，車速只有28公里。高公局說，建議駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點勿放慢車速觀望，小心行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。