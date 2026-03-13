獨／高雄某男模會館學嘻哈洗腦歌街頭跳舞拍片成流量密碼 警：將開罰

高雄市區某男模會館為吸客，由5名流著同樣「阿志」髮型的男模，播放近日爆紅的嘻哈洗腦歌「西岸小法咒」在街頭跳舞拍片，影片上傳網路破360萬次瀏覽、逾7萬人按讚，成流量密碼；轄區警方指，馬路非個人秀場，男模馬路嬉戲將開罰500元。

網路社群Threads有網友貼出一則影片，地點在前金區六合二路，只見5名留著「阿志」髮型的某男模會館的男模，在會館對街，播放「過癮萬事屋」團體近日唱跳爆紅的洗腦歌「西岸小法咒」模仿舞步在馬路上跳舞。

影片經網友轉載點閱，高達360逾萬次瀏覽，逾7萬人按讚，讓原PO忍不住貼文，「一大早 我快笑死在評論區了」；影片吸引網友高討論度。

由於5名男模外表體型偏瘦，有網友笑稱「點這5人，不如在家帶小孩」、「這種吃我水果我會提告」、「牛郎和牛雜 還是分得清楚的」。有網友質疑，「高雄沒男模了嗎？」有網友回說「不是沒有，是這幾個生意不好的，才有空出來跳舞，生意好的頭牌，沒空出來跳這個」。

還有女網友認真問 「這樣的男模誰會去消費？！還是真的有市場？那個韓國、日本、大陸甚至泰國至少身高都有180欸！他們看起來更加營養很不良．．」留言獲千人按讚。

轄區新興警分局指出，針對近期有民眾為拍攝社群影音，於前金區六合二路路段進行嬉戲、跳舞或無故停留之行為，經查該拍攝者為附近商家。

警方指出，影片中進行拍攝、跳舞等嬉戲行為已嚴重干擾往來車輛行車秩序，不僅威脅自身安全，亦造成其他用路人的危險。將依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，行人於交通頻繁之道路嬉戲，處500元罰鍰。

巧合的是，本尊「過癮萬事屋」今天下午１時起將在高雄５處地點包括中央公園站、大港埔鼓壽宮、三鳳宮、灣子內朝天宮及鼎金保安宮進行「西岸小法咒」的拍攝活動。

警方強調，馬路車流多且環境複雜，並非個人秀場，呼籲網友切勿為了網路點閱率在道路上冒險。若發現有民眾在道路上進行危險拍攝行為可報警，切勿與其發生衝突，以維護自身安全。