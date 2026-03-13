獨／2男1女上門討5萬 高雄單親媽稱沒借錢怨「治安差」真相令人傻眼

邱姓女子在高市仁武區開芳療館的邱姓女子，貼文指控連遭陌生2男1女登門討債5萬元，邱稱沒向人借錢，還抱怨「治安怎越來越差」，心生畏懼7日報警；警方約談2男1女到案，後查出邱女3年多前曾向前員工借款5萬，邱稱已還錢，但對方稱還欠3萬未還。

根據了解，邱女2023年曾向姜姓員工借款5萬元，邱堅持已還款，但姜女隔年卻請人拿著邱所簽署的5萬元本票，稱她欠債5萬元，但邱未予理會。

警方調查，姜稱當時邱女只還了2萬元，還欠3萬元未還，邱認為姜女在本票冒簽她的署名，因此對姜女提告涉嫌偽造文書，警方將再約談姜女到案釐清案情。

在仁武區經營芳療館的邱姓女子（29歲）在網路社群Threads貼文，指真的太可怕了，現在詐騙弄不成，個資外洩；偽造文書就可以借貸了？邱女控訴，地下錢莊沒查證就將錢借給別人，造成他們這些沒借錢的麻煩。

邱女指，自己是單親媽媽，要工作還要養小孩、努力賺錢，強調自己、家人和員工都沒借錢，卻三番兩次都有討債集團上門，治安怎麼越來越差。

3月7日中午，2男1女駕賓士車上門討債，男子還以拳頭捶打大門及持續撥打家中電話致報案人邱女心生畏懼遂報警提告恐嚇。

警方到場，經營芳療館的邱女指，未曾向人小額借貸及簽署本票，但2男1女卻頻頻向上門討債。

後警方查出，當時兵姓男子（42歲）駕車偕同伍姓男子（36歲）、盧姓女子（44歲）持手機內所存的欠款5萬元照片，前往邱女住家討債，約談兵男、伍男、盧女3人到案後，發現邱女先前向前員工借貸一事。