台鐵副站長駕車闖平交道挨撞 涉公共危險罪遭函送

苗栗通霄秋茂園平交道前晚發生事故，新埔車站蘇姓副站長疑因車輛熄火卡住遭列車撞上，幸無人受傷。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，前晚發生七五○一車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，所幸無人受傷。然而事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。

鐵路警察表示，將依法開罰，並依公共危險罪嫌函送偵辦。台鐵則說，已將該員調離現職，將依調查結果從嚴懲處。

台鐵表示，昨晚七時八分接獲通報，苗栗通霄地區秋茂園平交道發生汽車闖越平交道，致遭七五○一次列車撞及，列車車頭局部受損。

不過有民眾上網爆料，指肇事者為新埔車站蘇姓副站長，事故發生時間為晚間七時八分，但副站長退勤紀錄卻是七時卅分，質疑涉及紀錄不實。

鐵路警察局台中分局表示，前晚七時許獲報後到場，當時蘇姓駕駛在平交道外較遠處，主動表明為肇事駕駛，因為汽車不明原因熄火卡在平交道，下車按緊急按鈕，仍發生事故；蘇男酒測值為零，因違規闖平交道已依道交條例開罰，駕駛稱車輛故障屬過失犯，已依公共危險罪嫌函送偵辦。

台鐵表示，新埔站為古蹟車站，無法隨意在牆上打釘，故過去未曾裝設打卡機，均以紙本簽退方式運行。該蘇姓副站長在簽退時未紀錄簽退時間，違反台鐵公司差勤規定，之後召開考成會議時將調查本案。