台鐵副站長駕車闖平交道挨撞 涉公共危險罪遭函送

聯合報／ 記者吳傑沐胡瑞玲／連線報導

苗栗通霄秋茂園平交道前晚發生事故，新埔車站蘇姓副站長疑因車輛熄火卡住遭列車撞上，幸無人受傷。圖／民眾提供
苗栗通霄秋茂園平交道前晚發生事故，新埔車站蘇姓副站長疑因車輛熄火卡住遭列車撞上，幸無人受傷。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，前晚發生七五○一車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，所幸無人受傷。然而事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。

鐵路警察表示，將依法開罰，並依公共危險罪嫌函送偵辦。台鐵則說，已將該員調離現職，將依調查結果從嚴懲處。

台鐵表示，昨晚七時八分接獲通報，苗栗通霄地區秋茂園平交道發生汽車闖越平交道，致遭七五○一次列車撞及，列車車頭局部受損。

不過有民眾上網爆料，指肇事者為新埔車站蘇姓副站長，事故發生時間為晚間七時八分，但副站長退勤紀錄卻是七時卅分，質疑涉及紀錄不實。

鐵路警察局台中分局表示，前晚七時許獲報後到場，當時蘇姓駕駛在平交道外較遠處，主動表明為肇事駕駛，因為汽車不明原因熄火卡在平交道，下車按緊急按鈕，仍發生事故；蘇男酒測值為零，因違規闖平交道已依道交條例開罰，駕駛稱車輛故障屬過失犯，已依公共危險罪嫌函送偵辦。

台鐵表示，新埔站為古蹟車站，無法隨意在牆上打釘，故過去未曾裝設打卡機，均以紙本簽退方式運行。該蘇姓副站長在簽退時未紀錄簽退時間，違反台鐵公司差勤規定，之後召開考成會議時將調查本案。

台鐵

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，前晚發生七五○一車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，所幸無人受傷。然而事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。

高雄傳森林大火 六龜山區已燒逾3萬平方公尺

高雄市六龜區今天傳出森林大火，火勢因山區雜草竹林乾燥蔓延迅速，延燒面積已超過3萬平方公尺，消防人員從下午陸續出動人力、無人機及高壓噴霧車投入救援，並申請空勤直升機支援空中灑水，高雄市消防局長王志平入夜後晚間8時許也已抵達山區了解情況。

高雄鹽埕公寓火警濃煙竄市區 傳出已有3名住戶送醫急救

高雄市鹽埕區今天晚間7時許傳出公寓火警，大公路上一處公寓1樓，因室內不明原因起火燃燒，一度傳出有多人受困，濃煙不斷從緊閉的鐵捲門出竄出，附近住戶全跑到屋外查看，高雄市消防局至少出動10個消防分隊前往現場救援，目前掌握有3名住戶因嗆傷送醫。

影／家屬怒喊傷口灑鹽 假冒失蹤飛官發文男子到案稱「神明託夢」

空軍上尉辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮外海失聯，迄今下落不明，卻有人假借其名義在臉書發文，稱還在海上某處活著，指控父母、太太如今都已不相信他還活著，辛妻怒斥在傷口上灑鹽，台南警方今通知發文者53歲施姓男子到案說明。

92歲翁外出散步未歸 家屬隔天接獲警通知噩耗

台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，已陳屍碧潭，急忙趕至現場指認身分無誤，警方報請檢方相驗後交由家屬領回處理善後事宜。

