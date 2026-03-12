高雄傳森林大火 六龜山區已燒逾3萬平方公尺

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄報導

高雄市六龜區今天傳出森林大火，火勢因山區雜草竹林乾燥蔓延迅速，延燒面積已超過3萬平方公尺，消防人員從下午陸續出動人力、無人機及高壓噴霧車投入救援，並申請空勤直升機支援空中灑水，高雄市消防局長王志平入夜後晚間8時許也已抵達山區了解情況。

據了解，這起火警發生在今天下午約2時56分，當地蓮霧園主黃姓婦人（65歲）在果園用餐時，赫然發現後方無人居住的竹林與雜草堆冒出大量濃煙，火勢一發不可收拾，隨即通報119請求協助。

警方於下午3時許接獲報案後，六龜警分局義寶派出所員警就已立刻趕赴現場，進行周邊交通管制與戒護。

高雄市消防局獲報後，迅速於現場成立前進指揮所。經初步勘察，起火點位於六龜區羅漢段115地號的國有林班地，雖然山區氣溫不算炎熱，但當地相對濕度乾燥，地表雜草樹木易燃，火勢但延燒範圍廣泛，消防局隨即調派六龜、寶來、美濃、茂林等分隊，共計20車、40名消防員及10名義消前往灌救，並動用2架無人機與9台高壓噴霧消防車協助控制火場。

由於失火處屬林班地，轄區警方於下午3時通報林務單位協處，林業署屏東分署六龜工作站隨後緊急動員26人上山參與滅火，為求迅速控制火勢，消防局同步申請空勤總隊直升機進行空中灑水作業，展開聯合搶救。

高雄六龜山區傳森林大火，火勢燃燒雜草及竹林延燒迅速。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄六龜山區傳森林大火，火勢燃燒雜草及竹林延燒迅速。記者巫鴻瑋／翻攝

