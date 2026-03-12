影／家屬怒喊傷口灑鹽 假冒失蹤飛官發文男子到案稱「神明託夢」

空軍上尉辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮外海失聯，迄今下落不明，卻有人假借其名義在臉書發文，稱還在海上某處活著，指控父母、太太如今都已不相信他還活著，辛妻怒斥在傷口上灑鹽，台南警方今通知發文者53歲施姓男子到案說明。

據了解，施男稱經神明託夢，指辛柏毅還活著，因此，他幫忙辛柏毅發文。然而，辛妻獲悉其發文及內容，周一發文怒轟「拿別人的摯愛來開這種天大的玩笑，真的覺得不會遭天譴嗎？」，並希望網友能協助檢舉假帳號。

刑事警察局科技犯罪防制中心在接獲相關資訊後，迅速掌握該網友真實身分，今由台南市警察局刑事警察大隊科偵隊通知施男到案說明。

科偵隊隊長蘇毓翔說，施男假冒他人名義發表不實言論，不僅對當事人及家屬造成二次傷害，更可能觸犯刑法偽造私文書罪、妨害名譽罪或違反社會秩序維護法等罪嫌，全案後續將依法函送台南地檢署偵辦。

空軍上尉辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮外海失聯，迄今下落不明，卻有人假借其名義在臉書發文。圖／讀者提供