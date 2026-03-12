聽新聞
92歲翁外出散步未歸 家屬隔天接獲警通知噩耗
台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，已陳屍碧潭，急忙趕至現場指認身分無誤，警方報請檢方相驗後交由家屬領回處理善後事宜。
新北市警方昨天上午10時接獲民眾報案，指稱在新店區碧潭風景區東岸天鵝船碼頭旁發現1具男性浮屍，漂浮於水面，員警到場後，已由消防人員打撈上岸，確認已明顯死亡。
據了解，死者設籍台北市內湖區，身上及落水處周遭發現字條。死者兒女昨天上午接獲警方通知，上午11時30分到場，現場確認為其父親。她表示，前天下午5時許外出幫父親購買醫療器材，返家時母親說，父親獨自一人外出走走，等候一夜父親仍未返家，昨天一早便接獲新北警方通知此噩耗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
