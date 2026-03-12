快訊

養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

92歲翁外出散步未歸 家屬隔天接獲警通知噩耗

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，已陳屍碧潭，急忙趕至現場指認身分無誤，警方報請檢方相驗後交由家屬領回處理善後事宜。

新北市警方昨天上午10時接獲民眾報案，指稱在新店區碧潭風景區東岸天鵝船碼頭旁發現1具男性浮屍，漂浮於水面，員警到場後，已由消防人員打撈上岸，確認已明顯死亡。

據了解，死者設籍台北市內湖區，身上及落水處周遭發現字條。死者兒女昨天上午接獲警方通知，上午11時30分到場，現場確認為其父親。她表示，前天下午5時許外出幫父親購買醫療器材，返家時母親說，父親獨自一人外出走走，等候一夜父親仍未返家，昨天一早便接獲新北警方通知此噩耗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，竟已陳屍碧潭。記者王長鼎／翻攝
台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，竟已陳屍碧潭。記者王長鼎／翻攝

台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，竟已陳屍碧潭。記者王長鼎／翻攝
台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，竟已陳屍碧潭。記者王長鼎／翻攝

消防人員 醫療器材

延伸閱讀

跨縣市尋回憶迷途楊梅街頭 警暖心助高齡翁團圓

70歲翁闖平交道遭區間車輾斃 台鐵鶯歌-桃園列車延誤現已恢復行駛

警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

相關新聞

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰

苗栗縣消防局竹南消防分隊25歲陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞，幸好雙方都未受傷，全案肇事原因和責任有待釐清。不過，陳婦有可能因這起事故遭開罰6000元以上，並吊銷駕照及吊扣牌照6個月。

高雄8旬翁駕車快車道右轉撞吐司麵包貨車 板金掀起他怪司機的錯

82歲林姓老翁今天下午3時駕車行經高市新興區民生一路，從快車道直接右轉林森一路時，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎板金掀起，所幸無人受傷，貨車陳姓司機因趕著送吐司麵包，忙著將兩箱麵包先抬出，老翁下車還一度怪是陳男的錯。

影／家屬怒喊傷口灑鹽 假冒失蹤飛官發文男子到案稱「神明託夢」

空軍上尉辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮外海失聯，迄今下落不明，卻有人假借其名義在臉書發文，稱還在海上某處活著，指控父母、太太如今都已不相信他還活著，辛妻怒斥在傷口上灑鹽，台南警方今通知發文者53歲施姓男子到案說明。

92歲翁外出散步未歸 家屬隔天接獲警通知噩耗

台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，已陳屍碧潭，急忙趕至現場指認身分無誤，警方報請檢方相驗後交由家屬領回處理善後事宜。

新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出

新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困，所幸火勢迅速控制，屋內一家四口與寵物犬全數救出，僅輕微嗆傷送醫，無生命危險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。