台中強風吹倒路樹 轎車經過遭砸幸無人傷

中央社／ 台中12日電

台中地區今天刮起強風，西屯區1處路口下午有路樹突然倒塌，砸中行經的一輛小客車致多處毀損，幸車上人員未受傷，警方已同時通報相關單位到場協助排除。

氣象署今天針對台南以北、宜花等13縣市發布低溫特報，夜晚清晨留意局部攝氏10度左右的低溫。另外，由於東北風偏強，氣象署針對各沿海空曠地區及部分內陸地區發布陸上強風特報，留意8級以上強陣風。

台中市警局第六分局表示，今天下午5時獲報西屯區福科路與福康路口發生路樹倒塌事件。警方立即派遣員警前往處理，並實施交通管制

警方指出，到場時發現有1輛小客車行經時遭倒塌的路樹砸中，造成車頭、車頂等處鈑金，及前擋玻璃破損，幸車上人員未受傷，警方已同時通報相關單位到場協助排除。

警方提醒，若遇到道路上有倒塌物或影響交通安全情形，可立即通報相關單位或警方協助處理，共同維護道路安全與公共秩序。

交通管制 交通安全 台中

相關新聞

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰

苗栗縣消防局竹南消防分隊25歲陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞，幸好雙方都未受傷，全案肇事原因和責任有待釐清。不過，陳婦有可能因這起事故遭開罰6000元以上，並吊銷駕照及吊扣牌照6個月。

高雄8旬翁駕車快車道右轉撞吐司麵包貨車 板金掀起他怪司機的錯

82歲林姓老翁今天下午3時駕車行經高市新興區民生一路，從快車道直接右轉林森一路時，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎板金掀起，所幸無人受傷，貨車陳姓司機因趕著送吐司麵包，忙著將兩箱麵包先抬出，老翁下車還一度怪是陳男的錯。

高雄鹽埕公寓火警濃煙竄市區 傳出已有3名住戶送醫急救

高雄市鹽埕區今天晚間7時許傳出公寓火警，大公路上一處公寓1樓，因室內不明原因起火燃燒，一度傳出有多人受困，濃煙不斷從緊閉的鐵捲門出竄出，附近住戶全跑到屋外查看，高雄市消防局至少出動10個消防分隊前往現場救援，目前掌握有3名住戶因嗆傷送醫。

影／家屬怒喊傷口灑鹽 假冒失蹤飛官發文男子到案稱「神明託夢」

空軍上尉辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮外海失聯，迄今下落不明，卻有人假借其名義在臉書發文，稱還在海上某處活著，指控父母、太太如今都已不相信他還活著，辛妻怒斥在傷口上灑鹽，台南警方今通知發文者53歲施姓男子到案說明。

92歲翁外出散步未歸 家屬隔天接獲警通知噩耗

台北市一名92歲老翁前天傍晚外出散步未歸，家屬昨天一早驚聞警方傳來噩耗，已陳屍碧潭，急忙趕至現場指認身分無誤，警方報請檢方相驗後交由家屬領回處理善後事宜。

