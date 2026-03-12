台中強風吹倒路樹 轎車經過遭砸幸無人傷

台中地區今天刮起強風，西屯區1處路口下午有路樹突然倒塌，砸中行經的一輛小客車致多處毀損，幸車上人員未受傷，警方已同時通報相關單位到場協助排除。

氣象署今天針對台南以北、宜花等13縣市發布低溫特報，夜晚清晨留意局部攝氏10度左右的低溫。另外，由於東北風偏強，氣象署針對各沿海空曠地區及部分內陸地區發布陸上強風特報，留意8級以上強陣風。

台中市警局第六分局表示，今天下午5時獲報西屯區福科路與福康路口發生路樹倒塌事件。警方立即派遣員警前往處理，並實施交通管制。

警方指出，到場時發現有1輛小客車行經時遭倒塌的路樹砸中，造成車頭、車頂等處鈑金，及前擋玻璃破損，幸車上人員未受傷，警方已同時通報相關單位到場協助排除。

警方提醒，若遇到道路上有倒塌物或影響交通安全情形，可立即通報相關單位或警方協助處理，共同維護道路安全與公共秩序。