男攀南投西巒大山求救發生山難 位置不明續搜索

中央社／ 南投縣12日電

魏姓男子10日從彰化縣到南投縣信義鄉攀登西巒大山，家屬10日晚間接獲魏男訊息稱發生山難，搜救行動連夜展開，截至今天下午未尋獲；由於魏男所在位置不明確，搜救範圍廣泛。

59歲魏姓退休公務員10日獨攀信義鄉西巒大山，當天晚間傳訊息給家人告知發生山難，南投縣消防局10日深夜立刻派員會同農業部林業及自然保育署南投分署人員入山搜救，11日搜尋整天未發現魏姓男子，搜救行動今天持續，不過截至下午5時尚未發現魏男蹤跡。

南投縣消防局、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、南投林保分署共出動13人，今天、明天規劃分區搜救，包含登山口到西巒大山三角點、巒安堂一帶，搜救人員不排除魏男可能走錯路線，因此也派員往舊林道方向尋找，但因無法得知魏男登山計畫，搜救不易。

魏男傳訊息給家人說：「我發生山難，幫我通報救援」、「西巒大山」，家人回電未接。消防局表示，魏男未發送座標位置，甚至未傳所在附近照片，西巒大山「四周範圍很大」，難判斷確切地點，搜救人員在可能地點出動空拍機，尚未發現可疑墜落處、個人裝備等。

魏男騎乘的黃牌重型機車停在登山口附近，很快被找到，家屬也在網路發文請山友協尋。家屬表示，魏男10日清晨抵達登山口，下午開始無法聯繫，直到晚間接到求救訊息；魏男穿寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、黑色背包及帽子，盼見過魏男的山友提供訊息。

農業部 山難 南投縣

