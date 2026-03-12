聽新聞
0:00 / 0:00
新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出
新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困，所幸火勢迅速控制，屋內一家四口與寵物犬全數救出，僅輕微嗆傷送醫，無生命危險。
新竹市消防局指出，今天下午4時32分接獲火警通報後，立即派遣人車前往搶救，消防人員於4時39分抵達，現場為3樓建物，頂樓另有鐵皮加蓋2層，屋內有煙有火，且屋內有民眾受困。
消防局指出，由於現場傳出有住戶受困，消防人員抵達後，立即展開搜救並布水線防護。今下午4時50分，消防人員成功從屋內引導4名住戶脫困，隨後於4時58分再救出一隻寵物犬。火勢於4時52分完全撲滅，所幸搜救及時，受困的一家人與愛犬均平安獲救。
據了解，現場獲救的住戶為一對夫妻與兩名年幼孩童。其中35歲男子、30歲女子以及3歲與1歲5月幼童，均因吸入濃煙導致輕微嗆傷，所幸意識清楚，經初步處置後已由救護車送往醫院觀察治療。
警消初步調查，起火點位於1樓神明廳，燃燒面積約2平方公尺，造成財物損失約1萬元。現場火勢已於4時45分控制，並於5時23分撲滅，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。