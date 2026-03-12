新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出

新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困，所幸火勢迅速控制，屋內一家四口與寵物犬全數救出，僅輕微嗆傷送醫，無生命危險。

新竹市消防局指出，今天下午4時32分接獲火警通報後，立即派遣人車前往搶救，消防人員於4時39分抵達，現場為3樓建物，頂樓另有鐵皮加蓋2層，屋內有煙有火，且屋內有民眾受困。

消防局指出，由於現場傳出有住戶受困，消防人員抵達後，立即展開搜救並布水線防護。今下午4時50分，消防人員成功從屋內引導4名住戶脫困，隨後於4時58分再救出一隻寵物犬。火勢於4時52分完全撲滅，所幸搜救及時，受困的一家人與愛犬均平安獲救。

據了解，現場獲救的住戶為一對夫妻與兩名年幼孩童。其中35歲男子、30歲女子以及3歲與1歲5月幼童，均因吸入濃煙導致輕微嗆傷，所幸意識清楚，經初步處置後已由救護車送往醫院觀察治療。

警消初步調查，起火點位於1樓神明廳，燃燒面積約2平方公尺，造成財物損失約1萬元。現場火勢已於4時45分控制，並於5時23分撲滅，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。

警消初步調查，起火點位於1樓神明廳，燃燒面積約2平方公尺，造成財物損失約1萬元。圖／新竹市消防局提供

新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困。圖／新竹市消防局提供