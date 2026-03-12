快訊

新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困，所幸火勢迅速控制，屋內一家四口與寵物犬全數救出，僅輕微嗆傷送醫，無生命危險。

新竹市消防局指出，今天下午4時32分接獲火警通報後，立即派遣人車前往搶救，消防人員於4時39分抵達，現場為3樓建物，頂樓另有鐵皮加蓋2層，屋內有煙有火，且屋內有民眾受困。

消防局指出，由於現場傳出有住戶受困，消防人員抵達後，立即展開搜救並布水線防護。今下午4時50分，消防人員成功從屋內引導4名住戶脫困，隨後於4時58分再救出一隻寵物犬。火勢於4時52分完全撲滅，所幸搜救及時，受困的一家人與愛犬均平安獲救。

據了解，現場獲救的住戶為一對夫妻與兩名年幼孩童。其中35歲男子、30歲女子以及3歲與1歲5月幼童，均因吸入濃煙導致輕微嗆傷，所幸意識清楚，經初步處置後已由救護車送往醫院觀察治療。

警消初步調查，起火點位於1樓神明廳，燃燒面積約2平方公尺，造成財物損失約1萬元。現場火勢已於4時45分控制，並於5時23分撲滅，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。

警消初步調查，起火點位於1樓神明廳，燃燒面積約2平方公尺，造成財物損失約1萬元。圖／新竹市消防局提供
新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困。圖／新竹市消防局提供
新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困。圖／新竹市消防局提供
消防人員 夫妻 住戶

相關新聞

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰

苗栗縣消防局竹南消防分隊25歲陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞，幸好雙方都未受傷，全案肇事原因和責任有待釐清。不過，陳婦有可能因這起事故遭開罰6000元以上，並吊銷駕照及吊扣牌照6個月。

高雄8旬翁駕車快車道右轉撞吐司麵包貨車 板金掀起他怪司機的錯

82歲林姓老翁今天下午3時駕車行經高市新興區民生一路，從快車道直接右轉林森一路時，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎板金掀起，所幸無人受傷，貨車陳姓司機因趕著送吐司麵包，忙著將兩箱麵包先抬出，老翁下車還一度怪是陳男的錯。

新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出

新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困，所幸火勢迅速控制，屋內一家四口與寵物犬全數救出，僅輕微嗆傷送醫，無生命危險。

下三峽交流道車速過快 賓士男自撞平面道路分隔島骨折送醫

新北市三峽區復興路、中山路口，中午發生一起黃姓男子駕駛黑色賓士車，疑因自北二高下三峽交流道車速過快，衝下平面道路後，失控撞上分隔島，不僅車頭全毀，黃男也雙腳骨折被醫院急救。

推動更生事業群 新北檢、更保新北分會攜手友善廠商點亮更生路

為使更生人能正當穩定工作，法務部及財團法人台灣更生保護會推動「更生事業群」計畫，結合友善廠商提供就業機會，陪伴處理不當人際關係、適應不良及生活困境，新北地檢署、更保新北分會昨舉辦更生事業群簽約儀式，法務部長鄭銘謙部長、主秘余麗貞、保護司長洪信旭及高檢署檢察長、更保董事長張斗輝等檢察首長均到場觀禮。

