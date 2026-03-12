下三峽交流道車速過快 賓士男自撞平面道路分隔島骨折送醫

新北市三峽區復興路、中山路口，中午發生一起黃姓男子駕駛黑色賓士車，疑因自北二高下三峽交流道車速過快，衝下平面道路後，失控撞上分隔島，不僅車頭全毀，黃男也雙腳骨折被醫院急救。

三峽警分局表示，警方於今日12時24分獲報，一輛黑色賓士自國道三號北上方向下三峽交流道沿復興路行駛，右轉時疑因車速過快，車輛失控自撞復興路中央分隔島。警消到場救出79年次的黃男，發現他因事故雙腳骨折，救護人員到場緊急處置後，送往板橋亞東醫院治療。

黃男經測酒測值為0，全程意識清楚，無生命危險，車上也未發現任何違禁品。後續由交通分隊依規定完成測繪、拍照及相關蒐證程序，並調閱周邊監視器影像，以釐清事故發生原因。

