影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣消防局竹南消防分隊25歲陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞，幸好雙方都未受傷，全案肇事原因和責任有待釐清。不過，陳婦有可能因這起事故遭開罰6000元以上，並吊銷駕照及吊扣牌照6個月。

頭份警方初步調查，陳姓婦人當時駕駛自小客車沿信義路方向直行，陳姓隊員駕駛救護車沿中央路方向直行，雙方在路口碰撞，兩人酒測值都是0，無人傷亡，肇事原因調查釐清中。事故發生時，陳姓婦人為綠燈直行，救護車鳴笛減速穿越紅燈，不料在路口發生碰撞。

依道路交通管理處罰條例45條第二項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人6000元以上、3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照6個月，全案將等當事人製作筆錄並進一步釐清肇責。

頭份警分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行、注意車前狀況，並禮讓執行勤務的緊急車輛，以確保自身及用路人安全，共同維護良好交通秩序。

苗栗縣消防局竹南消防分隊陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞。圖／警方提供
苗栗縣消防局竹南消防分隊陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞。圖／警方提供

苗栗縣消防局竹南消防分隊陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞。圖／警方提供
苗栗縣消防局竹南消防分隊陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞。圖／警方提供

苗栗縣消防局竹南消防分隊陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞。圖／警方提供
苗栗縣消防局竹南消防分隊陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞。圖／警方提供

救護車 救護人員

相關新聞

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰

苗栗縣消防局竹南消防分隊25歲陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞，幸好雙方都未受傷，全案肇事原因和責任有待釐清。不過，陳婦有可能因這起事故遭開罰6000元以上，並吊銷駕照及吊扣牌照6個月。

高雄8旬翁駕車快車道右轉撞吐司麵包貨車 板金掀起他怪司機的錯

82歲林姓老翁今天下午3時駕車行經高市新興區民生一路，從快車道直接右轉林森一路時，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎板金掀起，所幸無人受傷，貨車陳姓司機因趕著送吐司麵包，忙著將兩箱麵包先抬出，老翁下車還一度怪是陳男的錯。

新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出

新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困，所幸火勢迅速控制，屋內一家四口與寵物犬全數救出，僅輕微嗆傷送醫，無生命危險。

下三峽交流道車速過快 賓士男自撞平面道路分隔島骨折送醫

新北市三峽區復興路、中山路口，中午發生一起黃姓男子駕駛黑色賓士車，疑因自北二高下三峽交流道車速過快，衝下平面道路後，失控撞上分隔島，不僅車頭全毀，黃男也雙腳骨折被醫院急救。

推動更生事業群 新北檢、更保新北分會攜手友善廠商點亮更生路

為使更生人能正當穩定工作，法務部及財團法人台灣更生保護會推動「更生事業群」計畫，結合友善廠商提供就業機會，陪伴處理不當人際關係、適應不良及生活困境，新北地檢署、更保新北分會昨舉辦更生事業群簽約儀式，法務部長鄭銘謙部長、主秘余麗貞、保護司長洪信旭及高檢署檢察長、更保董事長張斗輝等檢察首長均到場觀禮。

