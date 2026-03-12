聽新聞
影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰
苗栗縣消防局竹南消防分隊25歲陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞，幸好雙方都未受傷，全案肇事原因和責任有待釐清。不過，陳婦有可能因這起事故遭開罰6000元以上，並吊銷駕照及吊扣牌照6個月。
頭份警方初步調查，陳姓婦人當時駕駛自小客車沿信義路方向直行，陳姓隊員駕駛救護車沿中央路方向直行，雙方在路口碰撞，兩人酒測值都是0，無人傷亡，肇事原因調查釐清中。事故發生時，陳姓婦人為綠燈直行，救護車鳴笛減速穿越紅燈，不料在路口發生碰撞。
依道路交通管理處罰條例45條第二項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人6000元以上、3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照6個月，全案將等當事人製作筆錄並進一步釐清肇責。
頭份警分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行、注意車前狀況，並禮讓執行勤務的緊急車輛，以確保自身及用路人安全，共同維護良好交通秩序。
