推動更生事業群 新北檢、更保新北分會攜手友善廠商點亮更生路

為使更生人能正當穩定工作，法務部及財團法人台灣更生保護會推動「更生事業群」計畫，結合友善廠商提供就業機會，陪伴處理不當人際關係、適應不良及生活困境，新北地檢署、更保新北分會昨舉辦更生事業群簽約儀式，法務部長鄭銘謙部長、主秘余麗貞、保護司長洪信旭及高檢署檢察長、更保董事長張斗輝等檢察首長均到場觀禮。

鄭銘謙表示，更生復歸的道路上，最重要的就是愛，家庭支持與社會接納更是更生的重要關鍵。更保新北分會主委曾瀚霖結合4家友善廠商，提供更生人就業機會，職缺包含食品銷售員、機電及工程相關技術員，對更生朋友而言就是強而有力的實際支持，期待有更多企業能加入更生事業群。

張斗輝同樣感謝這些友善廠商，提供近50個職缺，等於幫助到50個更生朋友和家庭。因為更生朋友穩定就業，是更生事業群的重要目標，藉由穩定工作、收入，幫助更生朋友重新站穩腳步、照顧家庭、找回尊嚴，開創自己新的人生。

這次在更保新北分會主委會曾瀚霖的穿針引線下，結合上選工程、宏旺食品、義留工程及漢聯消防科技等4家友善廠商，提供近50個工作機會予更生朋友，希望能帶動社會各界一同參與更保，給予更生朋友重新開始的機會。