快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄8旬翁駕車快車道右轉撞吐司麵包貨車 板金掀起他怪司機的錯

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

82歲林姓老翁今天下午3時駕車行經高市新興區民生一路，從快車道直接右轉林森一路時，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎板金掀起，所幸無人受傷，貨車陳姓司機因趕著送吐司麵包，忙著將兩箱麵包先抬出，老翁下車還一度怪是陳男的錯。

記者直擊這場車禍發生在今天下午近3時許，當時駕車的林男直接從快車道右轉林森一路，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎蓋板金掀起，小貨車後車尾毀損，所幸當下無人受傷，林男下車時一臉難以置信。

由於小貨車上載滿吐司麵包，事發當下正要送貨，司機急著將兩箱吐司麵包先行抬下，警方獲報到場處理。

轄區新興警分局五福二派出所員警獲報到場處理，對雙方施以酒測，無酒駕情形；據了解，當時林男下車時，還一度怪陳男，指稱是陳男的錯害他撞車。

82歲林姓老翁今天下午駕車從高市民生一路快車道右轉林森一路，撞上直行小貨車，轎車引擎板金掀起，幸無人受傷。記者石秀華／攝影
82歲林姓老翁今天下午駕車從高市民生一路快車道右轉林森一路，撞上直行小貨車，轎車引擎板金掀起，幸無人受傷。記者石秀華／攝影

82歲林姓老翁今天下午駕車從高市民生一路快車道右轉林森一路，撞上直行小貨車，轎車引擎板金掀起，幸無人受傷。記者石秀華／攝影
82歲林姓老翁今天下午駕車從高市民生一路快車道右轉林森一路，撞上直行小貨車，轎車引擎板金掀起，幸無人受傷。記者石秀華／攝影

82歲林姓老翁今天下午駕車從高市民生一路快車道右轉林森一路，撞上直行小貨車，轎車引擎板金掀起，幸無人受傷。記者石秀華／攝影
82歲林姓老翁今天下午駕車從高市民生一路快車道右轉林森一路，撞上直行小貨車，轎車引擎板金掀起，幸無人受傷。記者石秀華／攝影

麵包 吐司 高雄

延伸閱讀

阿嬤開車過彎失控！撞翻小貨車再撞民宅爬牆 車內3人傷、1歲孫女也送醫

70歲翁闖平交道遭區間車輾斃 台鐵鶯歌-桃園列車延誤現已恢復行駛

北市南港區車禍 5旬機車騎士被壓汽車下命危急送醫

影／被按喇叭不爽？莽男橫放單車擋客運 再抄車鎖痛揍勸架前議員

相關新聞

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

影／64歲婦人駕車與執勤救護車在路口碰撞 可能面臨重罰

苗栗縣消防局竹南消防分隊25歲陳姓救護人員昨天下午4點多支援頭份市救護勤務，不料行經中央路與信義路口時，與64歲陳姓婦人駕駛的車輛發生碰撞，幸好雙方都未受傷，全案肇事原因和責任有待釐清。不過，陳婦有可能因這起事故遭開罰6000元以上，並吊銷駕照及吊扣牌照6個月。

高雄8旬翁駕車快車道右轉撞吐司麵包貨車 板金掀起他怪司機的錯

82歲林姓老翁今天下午3時駕車行經高市新興區民生一路，從快車道直接右轉林森一路時，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎板金掀起，所幸無人受傷，貨車陳姓司機因趕著送吐司麵包，忙著將兩箱麵包先抬出，老翁下車還一度怪是陳男的錯。

嘉市府建請中央嚴謹認定30日道安死傷 確保數據真實以反映防制努力

交通部路政及道安司長吳東凌表示，30日整體死亡統計中，13個縣市政府呈現下降趨勢，但新北市、基隆市、嘉義市、台南市等4名縣市死亡人數增加。嘉義市政府對此表示，2025年30日內交通事故死亡人數增加，主因是部分死因並非交通事故，若扣除非屬交通事故人數，實際較2024年減少1人。行政院長卓榮泰已正面回應市府建言，並指示交通部研議修正道安分析數據的正確性與合理性。

新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出

新竹市香山區東香里某3層樓透天，今天下午4時32分發生火警意外，消防人員獲報趕抵時，現場不斷竄出濃煙，屋內有一對30多歲夫妻及2名幼童、1犬受困，所幸火勢迅速控制，屋內一家四口與寵物犬全數救出，僅輕微嗆傷送醫，無生命危險。

下三峽交流道車速過快 賓士男自撞平面道路分隔島骨折送醫

新北市三峽區復興路、中山路口，中午發生一起黃姓男子駕駛黑色賓士車，疑因自北二高下三峽交流道車速過快，衝下平面道路後，失控撞上分隔島，不僅車頭全毀，黃男也雙腳骨折被醫院急救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。