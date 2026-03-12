高雄8旬翁駕車快車道右轉撞吐司麵包貨車 板金掀起他怪司機的錯

82歲林姓老翁今天下午3時駕車行經高市新興區民生一路，從快車道直接右轉林森一路時，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎板金掀起，所幸無人受傷，貨車陳姓司機因趕著送吐司麵包，忙著將兩箱麵包先抬出，老翁下車還一度怪是陳男的錯。

記者直擊這場車禍發生在今天下午近3時許，當時駕車的林男直接從快車道右轉林森一路，撞上直行的小貨車，林男的轎車當場引擎蓋板金掀起，小貨車後車尾毀損，所幸當下無人受傷，林男下車時一臉難以置信。

由於小貨車上載滿吐司麵包，事發當下正要送貨，司機急著將兩箱吐司麵包先行抬下，警方獲報到場處理。

轄區新興警分局五福二派出所員警獲報到場處理，對雙方施以酒測，無酒駕情形；據了解，當時林男下車時，還一度怪陳男，指稱是陳男的錯害他撞車。

82歲林姓老翁今天下午駕車從高市民生一路快車道右轉林森一路，撞上直行小貨車，轎車引擎板金掀起，幸無人受傷。記者石秀華／攝影

