影／阿嬤開車載1歲孫女過彎衝出路外騰空飛起 撞翻小貨車驚險影像曝光

朱女今午開車載她妹妹和1歲的孫女出門，行經彎道時衝出車道，因路外地勢較高，轎車如騰空飛起，撞翻小貨車後，整輛車壓在小貨車上，右前牆掛在民宅牆上。當地監視器拍下車禍發生驚險過程，所幸車內3人都受輕傷，也未波及其他人。

63歲朱姓女子今天中午開車出車，沿基隆市東新街行駛途中，在東新街79巷口附近通過往左彎道時，疑車速過快失控，往右偏離車道，衝進道路右側的空地。

事故現場的空地停放多輛波車，朱女開車衝出車道時，因為車速快，且空地比車道高，朱女的轎車如往上飛起，擦撞併排放的兩輛轎車後，又撞上停在巷道的小貨車。

當地的監視器拍下朱女肇事過程，朱女開車撞擊小貨車的右側車身，巨大的撞擊力道，造成小貨車往左翻滾180度，四輪朝天。朱女的轎車壓住小貨車的底盤，撞上民宅增建的外牆停下，右前輪掛在牆頭上。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，派遣人車前往救援。消防人員抵達時，看到小貨車四輪朝天，轎車壓在小貨車的底盤。朱女和同車的妹妹及1歲大孫女都已脫困，視視3人都有擦傷，由消防人員送醫治療。

警方初步調查，朱女並無酒駕、毒駕行為，員警已到現場測繪採證，釐清車禍發生過程。朱女開車肇事，撞擊路旁3輛車及民宅，毀損賠償責任由朱女與被周人另行協調。

朱女今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內有3人受傷，由消防員送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

