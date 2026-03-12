影／國三一度全線封閉！貨櫃車追撞緩衝車 折甘蔗波及無辜大貨車

國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。

國道警方指出，今天下午1時49分，在國道3號北向26.8公里，剛出新店隧道及新店交流道發生朱姓男子（60歲）駕駛貨櫃車先撞到外側路肩由孫姓男子（25歲）駕駛的高公局施工緩撞車，導致車輛失控彈往內側，再追撞行駛中線車道鍾姓男子（49歲）所駕駛大貨車，2車最後卡在內線車道，整起事故占用外側3線車道，一度造成北上車道全線封閉。

國道警方和高公局、消防隊等相關單位獲報也迅速趕抵現場，全力排除狀況，所幸3車駕駛均未受傷，3人酒測值均為零，國道警方呼籲駕駛人，行車應注意車前狀態，依速限行駛，保持安全距離，避免事故發生。

