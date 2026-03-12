快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國三一度全線封閉！貨櫃車追撞緩衝車 折甘蔗波及無辜大貨車

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。

國道警方指出，今天下午1時49分，在國道3號北向26.8公里，剛出新店隧道及新店交流道發生朱姓男子（60歲）駕駛貨櫃車先撞到外側路肩由孫姓男子（25歲）駕駛的高公局施工緩撞車，導致車輛失控彈往內側，再追撞行駛中線車道鍾姓男子（49歲）所駕駛大貨車，2車最後卡在內線車道，整起事故占用外側3線車道，一度造成北上車道全線封閉。

國道警方和高公局、消防隊等相關單位獲報也迅速趕抵現場，全力排除狀況，所幸3車駕駛均未受傷，3人酒測值均為零，國道警方呼籲駕駛人，行車應注意車前狀態，依速限行駛，保持安全距離，避免事故發生。

國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。記者王長鼎／翻攝

國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。記者王長鼎／翻攝

國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上26.8公里剛出新店隧道今天下午發生貨櫃車不慎追撞施工緩衝車，因折甘蔗波及內側車道無辜大貨車，所幸無人受傷，因此也一度造成北上全線封閉。記者王長鼎／翻攝

國道 高公局

延伸閱讀

國1施工未設警示釀員工自撞亡 「瀝青界台積電」老闆、公司判刑罰款

阿嬤開車過彎失控！撞翻小貨車再撞民宅爬牆 車內3人傷、1歲孫女也送醫

八卦山隧道26日防救災演練　上下午各封閉30分鐘

台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

相關新聞

台鐵新埔站蘇姓副站長開車闖平交道釀禍遭調職 蘇澄清未肇逃

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，肇事蘇姓駕駛竟是鄰近的台鐵公司新埔站蘇姓副站長，引發社會譁然！全案經鐵路警察偵辦調查，蘇男未受傷、神智清楚，並沒有酒駕情形，除依法開罰，另依公共危險罪移送法辦。

影／南投垃圾場火警 火勢猛烈濃煙直竄天際…彰化都看得見

南投市公所所屬垃圾資源回收場今天上午11時30分發生火災，濃煙沖天，遠至集集、彰化縣皆可見。消防局出動多組人力灌救，火勢因堆置大量回收物與乾燥過熱而迅速擴大，消防局已出動更多人力控制火勢。

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋 親友集氣

彰化縣員林市59歲魏姓男子10日到南投縣信義鄉單攻西巒大山，當日晚間卻以LINE向家人傳訊求救，表示他山難，請家人通報救援，搜救人員雖已在登山口發現他的重機，但至今還未找到人，家人也請登山客若曾看到他，可提供訊息協助，魏男曾任公所財政課長，老同事們得知紛紛為他集氣，盼他能平安歸來。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

三重工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

新北市三重區下午2時57分發生建築工地墜樓意外，1名43歲黃姓工人在元信二街某住宅大樓建案工地，疑似自10樓高處墜落地面，消防隊和員警趕抵時工人已無生命徵象，由救護車送往北市新光醫院。警方鑑識人員已到場完成採證，並通報新北市政府勞檢處派員調查。

影／阿嬤開車載1歲孫女過彎衝出路外騰空飛起 撞翻小貨車驚險影像曝光

朱女今午開車載她妹妹和1歲的孫女出門，行經彎道時衝出車道，因路外地勢較高，轎車如騰空飛起，撞翻小貨車後，整輛車壓在小貨車上，右前牆掛在民宅牆上。當地監視器拍下車禍發生驚險過程，所幸車內3人都受輕傷，也未波及其他人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。