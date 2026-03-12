高雄女不滿車牌被扣 大鬧裁決中心

有民眾在網路社群貼出一名女子在高雄衛武營交通裁決中心情緒失控、大鬧等。警方表示，女子因友人借車酒駕，害女子車輛遭扣牌，至於大鬧是否涉社維法仍待調查。

有民眾在網路社群Threads貼出影音，內容為一名女子在衛武營交通裁決中心內跳舞，更有人留言「他來要車牌，結果不成就跳舞」，引發網友討論。

高雄市政府警察局鳳山分局今天向中央社記者表示，經查這名女子因將車輛借給友人使用，但因友人酒駕違規被抓，導致車牌遭吊扣。她因此跑到裁決中心爭論，並自認既然繳完罰鍰，應該就要返還車牌。

警方指出，員警到場後先安撫女子情緒，監理人員則解釋裁罰規定，最終在警、監合力說明下，女子理解處分內容，情緒回穩後表示不需進一步協助，隨即自行離去。

警方表示，女子已對先前情緒不穩向監理機關人員表達歉意，至於女子行為是否涉及社會秩序維護法相關規定，將於調查事證後，通知到案說明。

鳳山分局呼籲，民眾對於交通裁罰有異議，應保持理性並透過申訴管道處理，避免因一時激動而誤觸法律紅線。