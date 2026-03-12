阿嬤開車過彎失控 撞翻小貨車後倒栽蔥 車內3人受傷 1歲孫女也送醫

朱姓女子今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內3人都受傷，其中1人是她1歲的孫女。事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12時7分接獲報案，指東新街79巷口發生車禍，多車撞擊在一起。消防人員抵達時，看到63歲朱女駕駛的呈倒栽蔥狀態，車尾朝上。被撞的小貨車四輪朝天，另有2輛轎車也受波及。

事故發生後，朱女和同車的妹妹，以及朱女才1歲大的孫女都已脫困下車，3人都有擦傷，由消防人員送醫治療。

警方將對朱女進行酒測，調查是否為酒後駕車肇事，並在現場測繪採證，釐清車禍發生過程。初步了解是朱女開車過彎時，疑車速過快，撞擊路旁3輛車後，又撞上民宅外牆，毀損賠償責任由車主另行協調。

