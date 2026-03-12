快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

阿嬤開車過彎失控 撞翻小貨車後倒栽蔥 車內3人受傷 1歲孫女也送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

朱姓女子今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內3人都受傷，其中1人是她1歲的孫女。事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12時7分接獲報案，指東新街79巷口發生車禍，多車撞擊在一起。消防人員抵達時，看到63歲朱女駕駛的呈倒栽蔥狀態，車尾朝上。被撞的小貨車四輪朝天，另有2輛轎車也受波及。

事故發生後，朱女和同車的妹妹，以及朱女才1歲大的孫女都已脫困下車，3人都有擦傷，由消防人員送醫治療。

警方將對朱女進行酒測，調查是否為酒後駕車肇事，並在現場測繪採證，釐清車禍發生過程。初步了解是朱女開車過彎時，疑車速過快，撞擊路旁3輛車後，又撞上民宅外牆，毀損賠償責任由車主另行協調。

朱女今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內有3人受傷，由消防員送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
朱女今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內有3人受傷，由消防員送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

朱女今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內有3人受傷，由消防員送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
朱女今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內有3人受傷，由消防員送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

朱女今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內有3人受傷，由消防員送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
朱女今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內有3人受傷，由消防員送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

消防人員

延伸閱讀

台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

北市南港區車禍 5旬機車騎士被壓汽車下命危急送醫

北市公車自撞路樹釀多人傷 首都客運允負全責

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

相關新聞

台鐵新埔站蘇姓副站長開車闖平交道釀禍遭調職 蘇澄清未肇逃

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，肇事蘇姓駕駛竟是鄰近的台鐵公司新埔站蘇姓副站長，引發社會譁然！全案經鐵路警察偵辦調查，蘇男未受傷、神智清楚，並沒有酒駕情形，除依法開罰，另依公共危險罪移送法辦。

影／南投垃圾場火警 火勢猛烈濃煙直竄天際…彰化都看得見

南投市公所所屬垃圾資源回收場今天上午11時30分發生火災，濃煙沖天，遠至集集、彰化縣皆可見。消防局出動多組人力灌救，火勢因堆置大量回收物與乾燥過熱而迅速擴大，消防局已出動更多人力控制火勢。

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋 親友集氣

彰化縣員林市59歲魏姓男子10日到南投縣信義鄉單攻西巒大山，當日晚間卻以LINE向家人傳訊求救，表示他山難，請家人通報救援，搜救人員雖已在登山口發現他的重機，但至今還未找到人，家人也請登山客若曾看到他，可提供訊息協助，魏男曾任公所財政課長，老同事們得知紛紛為他集氣，盼他能平安歸來。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

阿嬤開車過彎失控 撞翻小貨車後倒栽蔥 車內3人受傷 1歲孫女也送醫

朱姓女子今午開車行駛基隆市東新街，過彎時疑車速過快失控，撞擊路旁3輛汽車後，又衝撞民宅才停下。朱女的車內3人都受傷，其中1人是她1歲的孫女。事故原因由警方調查中。

水電包商金屬公司修電燈失足跌落溝槽 頭挫傷動不了！消防救出送醫

水電承包商溫姓男子今天中午在高市仁武區竹業巷某金屬公司修理電燈時，不慎失足跌落溝槽，當場人卡住動彈不得，警消獲報到場，救護員檢視溫男，發現他頭部挫傷濺血，幸意識清楚，協助脫困後送醫治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。