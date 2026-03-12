因應治安需求！彰化縣政府斥資2.9億元新建獨立的刑警大樓

興建超過30年的彰化縣警察局大樓，面對治安環境變化與組織編制擴大，已無法因應需求，彰化縣政府已發包近2.9億元，在接近縣府的彰化市中山路，興建一棟地下1層地上5層的刑事警察大樓，近日將動工，完工後，將成為六都以外少數擁有獨立刑警大樓的縣市。

彰化縣警局新建刑事警察大樓用地位在縣農會大樓對面，占地約600坪，目前做停車場使用，經縣府爭取國有財產署撥用。縣府原預定2023年年底動工，後來變更設計，加上原物料上漲等因素，最近才完成工程發包作業，將由縣府工務處負責工程相關事宜。

彰化縣警察局刑警大樓完工後，除地下一層停車場外，其餘樓層供刑事警察大隊包括各外勤隊、業務單位等均全部遷入，警方原擬將鑑識科遷往刑警大樓，但考量遷移恐影響到鑑識儀器的靈敏度才打消。未來，也會評估縣府其他單位進駐。

縣警局表示，新建刑事警察大樓將因應因當前治安需求，建置高科技打擊犯罪資訊室、現代化管理蒐證器材室、通信監察室、偵詢室等，以提升犯罪偵查及為民服務品質。刑大遷出後，縣警局大樓辦公空間即可重新規畫，改善目前的擁擠情況。

由於治安環境變化，縣警局組織編制也跟著擴大，像婦幼隊、鑑識科、法制科等新單位成立，人員也跟著擴編，但有廳舍仍不敷使用，占有最大空間的刑警大隊遷出後，縣警局辦公廳舍可做更大彈性運用。

刑警大樓預定750個工作天完成，但由於近來因營建廢土方處置及經費飆漲問題，縣府工務處擔心會影響施工進程。

彰化縣政府已發包近2.9億元，在接近縣府的彰化市中山路興建一棟地下1層地上5層的刑事警察大樓，最近將動工，完工後，將成為六都以外少數擁有獨立刑警大樓的縣市。 示意圖／縣府提供

彰化縣警局將在彰化市中山路縣農會大樓前國有地興建刑警大樓。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府已發包近2.9億元，在接近縣府的彰化市中山路興建一棟地下1層地上5層的刑事警察大樓，最近將動工，完工後，將成為六都以外少數擁有獨立刑警大樓的縣市。 示意圖／縣府提供