影／上門抓錯人！「叫妳尫出來啦」宜蘭警搞烏龍挨轟態度差 分局長道歉

宜蘭警分局兩名員警為了追查日前斧頭揮舞攻擊人車的遊民，昨天前往東港路某住家詢查，男警對著一名婦人多次喊話「叫妳尫出來啦」，男主人走出來否認「嘸啦」，女警依之前拍攝的影像質疑「看起來就是你啊」，後來證明是找錯人，家屬痛批員警調查方式及態度不該是這樣。

員警上門查訪抓人卻搞錯象，過程被這對老夫婦家的監視器錄下並貼在臉書社群。警方坦承疏失，宜蘭警分局長呂文廷今天登門道歉，日後會持續針對員警執勤技巧與態度加強訓練。

據了解，宜蘭市東港路、黎明路一帶經常出現一位持斧頭揮舞攻擊人車的遊民，日前又錄到一名男子疑似作勢攻擊附近住家的狗狗，住戶通報後宜蘭分局派了兩名男女員警前往查訪，但態度欠佳惹議。

根據這對長者的孫女貼文指出「兩名警員衝到我家找阿公阿嬤對質，我知道警察很辛苦，但調查的方式不應該這樣子吧！聽阿公阿嬤說事發經過，再看監視器，除了生氣，更多是捨不得」。

貼文者說，影片中聽到看到態度不友善，直接認定阿公就是有攻擊行為的遊民，男警員口氣不佳命令我阿嬤「叫他（我阿公）出來啦」，阿公看了嫌犯照片說認錯人了，女警員還回說「這看起來就是你啊」。後來警員打電話確認嫌犯的穿著跟樣貌，確定說是認錯人，「這根本不是釐清真相的方式，好不爽喔」。

網友在底下也回應「員警的語氣就是未審先判，認定屋主就是嫌犯，態度不可取」，「女警的態度還行，那個男警的口氣彷彿阿公是現行犯一樣！」，「重點是，最後確認不是阿公，二位警察有道歉嗎？」不過也有網友認為「將心比心」，「員警口氣沒有很好，也沒有很差」，「觀感不佳，需再教育」。

宜蘭警分局說，因日前警方獲報稱該路段疑似有持器械作勢攻擊住家寵物的男子，派員前往周邊查訪及調閱監視器畫面，員警依影像特徵逐一比對並向附近住戶詢問，過程中曾至該民宅了解情形，惟經進一步確認該住戶未涉本案，查證過程造成民眾感受不佳，日後會加強員警訓練。

男員警對著婦人多次喊說「叫他出來啦」，「叫妳尫出來啦」，家屬不滿員警態度不佳。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書