影／南投垃圾場火警 火勢猛烈濃煙直竄天際…彰化都看得見

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投市公所所屬垃圾資源回收場今天上午11時30分發生火災，濃煙沖天，遠至集集、彰化縣皆可見。消防局出動多組人力灌救，火勢因堆置大量回收物與乾燥過熱而迅速擴大，消防局已出動更多人力控制火勢。

初步研判，火源可能來自民眾掃墓時未完全熄滅的火苗飄散，引燃清潔隊周邊回收物。但消防局強調，實際起火原因仍有待火調鑑定。現場燃燒物包括床墊、泡棉及其他資源回收物，屬高可燃物，火勢迅速蔓延，濃煙直竄高空，遠從集集甚至彰化縣都可看到，對空氣品質造成影響。消防人員持續翻堆灌水降溫，控制火勢。

此次火警影響範圍涵蓋南投市三興里、嘉和里、嘉興里及名間鄉新街村、大庄村、田仔村、東湖村。縣府提醒居民關閉門窗、避免靠近火場，外出請佩戴口罩，減少吸入煙霧。鄰近動物收容所第一區犬隻已完成疏散，防止濃煙傷害。

縣府表示，南投市垃圾掩埋場一般垃圾區未受波及，自113年起透過專案處理垃圾，已完成4萬500公噸垃圾篩分，外運2萬4300公噸。消防隊員提醒，垃圾場火災往往需要長時間搶救，居民務必保持安全距離。

此外，垃圾掩埋場鄰近動物收容所，目前已動員疏散第一區犬隻完畢，防止受濃煙傷害致死。

南投市掩埋場今天中午火警，雜物加上天氣乾燥，火勢猛烈。圖／翻攝南投人聊天室2.0
南投市掩埋場今天中午火警，濃煙直竄天際。圖／翻攝南投人聊天室2.0
南投市掩埋場今天中午火警，濃煙直竄天際。圖／翻攝南投人聊天室2.0
南投市掩埋場今天中午火警，濃煙直竄天際。圖／翻攝南投人聊天室2.0
