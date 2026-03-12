護航「以工代賑」成清潔隊電鍋案翻版？「代賑期」滿有解方

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園10多年，因代脤工「期限屆滿」被註銷資格，冒用朋友身分申請被查獲，且北市府陳姓技工疑因同情對方知情卻放水審查，被控涉嫌圖利。北市社會局指出，代賑工有年齡限制，愈年輕工作時限愈短，不重複進用，並鼓勵轉入一般職場。

北市社會局指出，根據台北市市民「以工代賑任輔導自治條例，臨時工期限年滿35歲，累計最長為1年。35歲以上未滿55歲者・累計最長為3年，輔導就業後因非自願性因素失業，得申請延長第一年，期滿不再延長。

另外，因身心障礙，或離婚、喪偶、未婚生子獨自扶養12歲以下子女，以及獨自扶養12歲以下父母無力扶養之孫子女和因照顧特定身心障礙或罹患特定病症且不能自理生活之共同生活親屬，不受限制。

據檢廉調查，陳小菊自2011年起，在台北市工務局公園路燈工程管理處從事清掃公園工作，領取臨時工薪水長達11年，但因期限屆滿被註銷資格，疑為繼續領取薪水為生，涉冒用朋友周琳身分申請以工代賑，且經審查符合資格獲派工作。陳從2022年起迄今，冒用友人身分申請以工代賑資格，但確實至公園處指定的公園清掃維護公園環境，3年多來，每月取得的薪水約1萬餘元，累計共約60多萬元。

據社工人員指出，「以工代賑」是救助政策，鼓勵低收入戶自立的策略，透過提供短期工作機會，讓有工作能力的弱勢族群增加收入，至於會對代賑工年齡、時間設限，主要還是臨時工性質，希望代脤工轉入一般職場，至於年紀較大的，例如55歲以後，最長可以做到65歲，若期限內仍無法找到工作，可透過社工，協助轉介。

台北市府公燈處技士陳淑玲犯圖利罪，檢方訊後諭令6萬元交保。記者季相儒／攝影
