快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋 親友集氣

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣員林市59歲魏姓男子10日到南投縣信義鄉單攻西巒大山，當日晚間卻以LINE向家人傳訊求救，表示他山難，請家人通報救援，搜救人員雖已在登山口發現他的重機，但至今還未找到人，家人也請登山客若曾看到他，可提供訊息協助，魏男曾任公所財政課長，老同事們得知紛紛為他集氣，盼他能平安歸來。

魏男的妹妹po文表示，哥哥10日上午5點多就騎機車抵達登山口，但到下午家人開始聯繫不上哥哥，直至晚上8點多，哥哥發訊息告知發生山難，請求通報支援，後來就失聯了。

目前救難人員還在搜救中，但還沒發現魏男，家人說若這二天有人看到魏男的身影和所在位置，可和家人或南投救難單位連絡，魏男當時是穿著寶藍色羽絨外套、卡其色長褲，帶著黑色背包跟帽子。

魏男曾在縣府、第四河川局、員林市公所服務，曾任財政課長及在社會課、觀光發展科、建設課擔任承辦人員，從事公職26年多，2024年12月才退休，同事說他是個工作認真的好同事，今天大家得知他登山失聯，都很為他擔心，紛紛到臉書集氣。

妹妹也說「我真想哭，我要哥哥啦」，因父親早逝，「長兄如父」哥哥一直是家中支柱，家人心急如焚。

據了解，魏男多才多藝，有許多證照，包括地政士、防災士、華語導遊、乙級廢棄物處理專業技術人員、丙級中餐烹飪技術士，退休後熱衷登山運動，常自己騎著重機去登山，也常捐血助人，他人緣好，親友都希望他能平安歸來。

魏男退休後熱愛登山運動。圖／翻攝自魏男臉書
魏男退休後熱愛登山運動。圖／翻攝自魏男臉書

員林公所前課長魏男前天到西巒大山登山失聯，家人心急如焚，通報救援，也希望大家提供線索。圖／翻攝自魏男臉書
員林公所前課長魏男前天到西巒大山登山失聯，家人心急如焚，通報救援，也希望大家提供線索。圖／翻攝自魏男臉書

魏男10日晚間8點多發訊息給家人，告知發生山難，請求通報支援，後來就失聯了。圖／家人提供
魏男10日晚間8點多發訊息給家人，告知發生山難，請求通報支援，後來就失聯了。圖／家人提供

家人 羽絨外套

延伸閱讀

跨縣市尋回憶迷途楊梅街頭 警暖心助高齡翁團圓

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

經典賽／大谷翔平回顧311大地震 盼記憶與教訓代代傳承

美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

相關新聞

台鐵新埔站蘇姓副站長開車闖平交道釀禍遭調職 蘇澄清未肇逃

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，肇事蘇姓駕駛竟是鄰近的台鐵公司新埔站蘇姓副站長，引發社會譁然！全案經鐵路警察偵辦調查，蘇男未受傷、神智清楚，並沒有酒駕情形，除依法開罰，另依公共危險罪移送法辦。

台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

苗栗縣通霄鎮昨晚7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。經查休旅車駕駛是台鐵員工，疑似翹班期間肇事。鐵路警察表示，已針對該駕駛處1.5萬至9萬罰款，並吊扣其駕駛執照1年。

影／南投垃圾場火警 火勢猛烈濃煙直竄天際…彰化都看得見

南投市公所所屬垃圾資源回收場今天上午11時30分發生火災，濃煙沖天，遠至集集、彰化縣皆可見。消防局出動多組人力灌救，火勢因堆置大量回收物與乾燥過熱而迅速擴大，消防局已出動更多人力控制火勢。

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋 親友集氣

彰化縣員林市59歲魏姓男子10日到南投縣信義鄉單攻西巒大山，當日晚間卻以LINE向家人傳訊求救，表示他山難，請家人通報救援，搜救人員雖已在登山口發現他的重機，但至今還未找到人，家人也請登山客若曾看到他，可提供訊息協助，魏男曾任公所財政課長，老同事們得知紛紛為他集氣，盼他能平安歸來。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

影／上門抓錯人！「叫妳尫出來啦」宜蘭警搞烏龍挨轟態度差 分局長道歉

宜蘭警分局兩名員警為了追查日前斧頭揮舞攻擊人車的遊民，昨天前往東港路某住家詢查，男警對著一名婦人多次喊話「叫妳尫出來啦」，男主人走出來否認「嘸啦」，女警依之前拍攝的影像質疑「看起來就是你啊」，後來證明是找錯人，家屬痛批員警調查方式及態度不該是這樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。