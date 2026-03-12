彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

彰化縣員林市59歲魏姓男子10日到南投縣信義鄉單攻西巒大山，當日晚間卻以LINE向家人傳訊求救，表示他山難，請家人通報救援，搜救人員雖已在登山口發現他的重機，但至今還未找到人，家人也請登山客若曾看到他，可提供訊息協助，魏男曾任公所財政課長，老同事們得知紛紛為他集氣，盼他能平安歸來。

魏男的妹妹po文表示，哥哥10日上午5點多就騎機車抵達登山口，但到下午家人開始聯繫不上哥哥，直至晚上8點多，哥哥發訊息告知發生山難，請求通報支援，後來就失聯了。

目前救難人員還在搜救中，但還沒發現魏男，家人說若這二天有人看到魏男的身影和所在位置，可和家人或南投救難單位連絡，魏男當時是穿著寶藍色羽絨外套、卡其色長褲，帶著黑色背包跟帽子。

魏男曾在縣府、第四河川局、員林市公所服務，曾任財政課長及在社會課、觀光發展科、建設課擔任承辦人員，從事公職26年多，2024年12月才退休，同事說他是個工作認真的好同事，今天大家得知他登山失聯，都很為他擔心，紛紛到臉書集氣。

妹妹也說「我真想哭，我要哥哥啦」，因父親早逝，「長兄如父」哥哥一直是家中支柱，家人心急如焚。

據了解，魏男多才多藝，有許多證照，包括地政士、防災士、華語導遊、乙級廢棄物處理專業技術人員、丙級中餐烹飪技術士，退休後熱衷登山運動，常自己騎著重機去登山，也常捐血助人，他人緣好，親友都希望他能平安歸來。

魏男退休後熱愛登山運動。圖／翻攝自魏男臉書

員林公所前課長魏男前天到西巒大山登山失聯，家人心急如焚，通報救援，也希望大家提供線索。圖／翻攝自魏男臉書