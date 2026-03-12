台鐵新埔站蘇姓副站長開車闖平交道釀禍遭調職 蘇澄清未肇逃

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，肇事蘇姓駕駛竟是鄰近的台鐵公司新埔站蘇姓副站長，引發社會譁然！全案經鐵路警察偵辦調查，蘇男未受傷、神智清楚，並沒有酒駕情形，除依法開罰，另依公共危險罪移送法辦。

據了解，事發後蘇男走到平交道外較遠處，以策安全，一度被外界誤解有肇逃嫌疑，但警方表示，處理員警到場時，蘇男主動趨前表明自己是肇事駕駛，因此並無肇逃嫌疑。

由於蘇男（50歲）是當地新埔站副站長，下班後開車準備穿越平交道往台1線離去，卻明知故犯違規闖越平交道釀禍，台鐵公司今天上午立即啟動內部調查並召開檢討會議，針對蘇男的勤務與紀律等事項進行調查，目前已將他調離現職，後續將依調查結果依法依規從嚴究責懲處。

鐵警台中分局指出，昨晚間7點多獲報後立即派員前往現場查處，經對蘇姓駕駛依規定實施酒測，其酒測值為0。針對蘇男違規行為，經查證相關事實，除依道路交通管理處罰條例第54條第1款（處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年）規定製單舉發，另依公共危險罪移請苗栗地方檢察署偵辦。

警方也呼籲民眾，行經平交道應保持車距、開車通過平交道時請確實做到停、看、聽，等前車開駛離平交道適當距離，才能通過，以維護行車安全。

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，台鐵人員派員漏夜善後。圖／民眾提供