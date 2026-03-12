快訊

政院拍板！6大社福津貼調升23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

台鐵新埔站蘇姓副站長開車闖平交道釀禍遭調職 蘇澄清未肇逃

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，肇事蘇姓駕駛竟是鄰近的台鐵公司新埔站蘇姓副站長，引發社會譁然！全案經鐵路警察偵辦調查，蘇男未受傷、神智清楚，並沒有酒駕情形，除依法開罰，另依公共危險罪移送法辦。

據了解，事發後蘇男走到平交道外較遠處，以策安全，一度被外界誤解有肇逃嫌疑，但警方表示，處理員警到場時，蘇男主動趨前表明自己是肇事駕駛，因此並無肇逃嫌疑。

由於蘇男（50歲）是當地新埔站副站長，下班後開車準備穿越平交道往台1線離去，卻明知故犯違規闖越平交道釀禍，台鐵公司今天上午立即啟動內部調查並召開檢討會議，針對蘇男的勤務與紀律等事項進行調查，目前已將他調離現職，後續將依調查結果依法依規從嚴究責懲處。

鐵警台中分局指出，昨晚間7點多獲報後立即派員前往現場查處，經對蘇姓駕駛依規定實施酒測，其酒測值為0。針對蘇男違規行為，經查證相關事實，除依道路交通管理處罰條例第54條第1款（處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年）規定製單舉發，另依公共危險罪移請苗栗地方檢察署偵辦。

警方也呼籲民眾，行經平交道應保持車距、開車通過平交道時請確實做到停、看、聽，等前車開駛離平交道適當距離，才能通過，以維護行車安全。

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，台鐵人員派員漏夜善後。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，台鐵人員派員漏夜善後。圖／民眾提供

台鐵新埔火車站蘇姓副站長，昨晚開車竟違規闖平交道釀貨列撞擊事故，引發社會譁然。記者吳傑沐／攝影
台鐵新埔火車站蘇姓副站長，昨晚開車竟違規闖平交道釀貨列撞擊事故，引發社會譁然。記者吳傑沐／攝影

台鐵 車禍 肇逃

延伸閱讀

爆料公社嗆「北車放炸彈、賴清德拭目以待」 鐵警查出發文者通知到案

台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

台鐵又出包！駕車撞火車肇逃 遭爆「副站長翹班」闖平交道

相關新聞

台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

苗栗縣通霄鎮昨晚7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。經查休旅車駕駛是台鐵員工，疑似翹班期間肇事。鐵路警察表示，已針對該駕駛處1.5萬至9萬罰款，並吊扣其駕駛執照1年。

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。起初外界以為是單純事故，但卻傳休旅車駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議；台鐵公司表示，已著手調查，並將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

基隆市消防局一名女消防員疑與同為消防員男友的感情生變，今晨向擔任護理師的女性友人訴說心情時，電話突然中斷。護理師察覺異狀，通知她任職的消防分隊人員，同事在分隊車庫發現她時，檢視她已無呼吸心跳，立即急救，送醫治療中。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

台鐵新埔站蘇姓副站長開車闖平交道釀禍遭調職 蘇澄清未肇逃

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，昨晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，肇事蘇姓駕駛竟是鄰近的台鐵公司新埔站蘇姓副站長，引發社會譁然！全案經鐵路警察偵辦調查，蘇男未受傷、神智清楚，並沒有酒駕情形，除依法開罰，另依公共危險罪移送法辦。

向鄰桌敬酒！男慘被圍毆癱倒馬路邊　警方逮捕4名混混

新北市五股區今天凌晨有1名中年男子在小吃店喝酒，與鄰桌酒客發生衝突被圍毆追打，逃至成蘆橋下堤防邊癱倒馬路邊趴地不動嚇到路人。警方獲報趕抵幫忙叫救護車，並在店裡逮捕打架滋事的4名混混。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。