向鄰桌敬酒！男慘被圍毆癱倒馬路邊 警方逮捕4名混混
新北市五股區今天凌晨有1名中年男子在小吃店喝酒，與鄰桌酒客發生衝突被圍毆追打，逃至成蘆橋下堤防邊癱倒馬路邊趴地不動嚇到路人。警方獲報趕抵幫忙叫救護車，並在店裡逮捕打架滋事的4名混混。
據了解，2名27歲林姓和25歲潘姓、27歲陳姓男子，分別有妨害秩序、傷害、毀損、毒品、公共危險等前科，4人今天凌晨1時許在五股區成泰路三段某小吃店喝酒吃消夜，差不多已有醉意。
同為常客彼此見過但不算朋友的48歲呂姓男子，到隔壁桌向林男等人敬酒引發爭執，4人便開始圍毆落單的呂男，甚至揮安全帽攻擊頭部，從店內追打到馬路上。呂男倉皇逃脫，跑了幾十公尺到疏洪道堤防邊癱倒在疏洪北路口趴地不動。
路過民眾看見嚇到趕緊報案，警方同時也獲報打架鬧事，尋獲呂男發現他頭部有撕裂傷，然已分不清是因為酒醉還是因為挨揍而路倒，被救護車送往淡水馬偕醫院急診。員警隨後在小吃店逮捕4名嫌犯，警詢後依傷害、妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
