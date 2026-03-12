向鄰桌敬酒！男慘被圍毆癱倒馬路邊　警方逮捕4名混混

新北市五股區今天凌晨有1名中年男子在小吃店喝酒，與鄰桌酒客發生衝突被圍毆追打，逃至成蘆橋下堤防邊癱倒馬路邊趴地不動嚇到路人。警方獲報趕抵幫忙叫救護車，並在店裡逮捕打架滋事的4名混混。

據了解，2名27歲林姓和25歲潘姓、27歲陳姓男子，分別有妨害秩序、傷害、毀損、毒品、公共危險等前科，4人今天凌晨1時許在五股區成泰路三段某小吃店喝酒吃消夜，差不多已有醉意。

同為常客彼此見過但不算朋友的48歲呂姓男子，到隔壁桌向林男等人敬酒引發爭執，4人便開始圍毆落單的呂男，甚至揮安全帽攻擊頭部，從店內追打到馬路上。呂男倉皇逃脫，跑了幾十公尺到疏洪道堤防邊癱倒在疏洪北路口趴地不動。

路過民眾看見嚇到趕緊報案，警方同時也獲報打架鬧事，尋獲呂男發現他頭部有撕裂傷，然已分不清是因為酒醉還是因為挨揍而路倒，被救護車送往淡水馬偕醫院急診。員警隨後在小吃店逮捕4名嫌犯，警詢後依傷害、妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。

五股成泰路某小吃店凌晨發生酒客打架，監視器拍到呂男（右）被圍毆，從店內追打至馬路，他趕緊逃跑。記者林昭彰／翻攝

五股區1名中年男子今天凌晨癱倒馬路邊趴地不動嚇到路人，警方獲報趕抵查看協助送醫。原來他剛剛在附近小吃店喝酒，被隔壁桌的混混圍毆追打，倉皇逃跑不支倒地。記者林昭彰／翻攝

警方在五股成泰路三段某小吃店逮捕4名動手打人的嫌犯，警詢後依傷害、妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康