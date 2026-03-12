屏156線64歲男騎車倒臥路旁氣絕 死因離奇待查
昨天下午有民眾報案，屏東縣滿州鄉屏156線道路一名男子倒臥在路邊，已無生命跡象，旁邊還倒著一輛機車。警方到場勘查，死者為64歲的劉姓男子，初步判斷沒有打鬥或外力破壞的跡象，死亡原因仍待進一步相驗調查。
恆春警分局昨日下午2時許接獲，滿州鄉屏156線7.15公里處有一名男子倒臥在路邊。警方到場確定人已死亡，死者為64歲劉姓男子，身旁有一輛機車斜倒在旁。經鑑識人員到場蒐證，死者無明顯外傷，現場亦無打鬥痕跡。
警方表示，目前遺體已運至枋寮殯儀館，待製作完家人筆錄後，報請檢察官相驗釐清確切死因。
