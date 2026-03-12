車停在北市府前停車場忘鎖門 遭竊走現金、手機還被盜刷信用卡

昨天凌晨3時許，胡姓男子將車輛停在台北市信義區的府前停車場，因離車時未上鎖車門，遭陌生男子潛入車內偷走2300元現金，更拿走信用卡盜刷數萬元；轄區信義警分局接獲報案，現正追緝竊嫌中。

信義區松壽路的府前地下停車場，還連通到台北市政府樓下的停車場；胡男10日晚間6時許將自用小客車停放在停車場內，離車時未將車門上鎖，11日取車時，發現車輛已經遭竊，車內2300元現金、蘋果手機不翼而飛，信用卡也被人盜刷數萬元，胡男立即向警方報案。

警方調閱監視器，發現11日凌晨3時許，一名身分不詳男子走進停車場，不斷在各車輛開車門意圖行竊，嫌犯拿走胡男財物後，還刷卡購買車票等物品，目前警方正釐清犯嫌身分。同時呼籲民眾停車離開時，務必確認車門上鎖並妥善保管財物。