台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

苗栗縣通霄鎮昨晚7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。經查休旅車駕駛是台鐵員工，疑似翹班期間肇事。鐵路警察表示，已針對該駕駛處1.5萬至9萬罰款，並吊扣其駕駛執照1年。

台鐵公司說，台鐵公司昨晚7時8分接獲通報，苗栗通霄地區秋茂園平交道發生汽車闖越平交道致遭7501次列車撞及事故。經初步確認，現場無人受傷，事故造成列車車頭局部受損；第一時間依程序啟動通報與應變機制，確保旅客與行車安全。

事故發生後，台鐵公司通報鐵路警察及地方警察到場協助交通疏導與現場管制，維修單位也同步趕往處置，進行現場防護、蒐證與設備檢視作業。待警方完成蒐證、事故車輛移離軌道範圍並確認行車條件安全無虞後，列車依調度指示退回車站辦理後續處置，路線昨晚8時54分恢復雙線行車。

經台鐵初步查證，本案肇事車主為新埔站蘇姓值班站長，台鐵公司說，將全力配合警方調查釐清事故肇因，也於今天上午立即啟動內部調查並召開檢討會議，就涉案人員的勤務與紀律等事項進行調查，目前已將該員調離現職，後續將依調查結果依法依規從嚴究責懲處。

鐵警說，蘇男昨晚駕駛自小客車不明原因熄火於該平交道，即下車按緊急按鈕，與台鐵貨物列車7501次發生碰撞，無人受傷，並立即通報警方。蘇男於現場配合員警調查，未有肇事逃離情事，酒測值為0。

針對該駕駛人違規行為，鐵警台中分局說，經查證相關事實，除依道路交通管理處罰條例第54條第1款規定製單舉發，可處新台幣1.5萬以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，另依公共危險罪移請苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7點8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。圖／讀者提供
苗栗縣通霄鎮昨天晚間7點8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。圖／讀者提供

台鐵

