老翁昨日到楊梅區找以前住過的地方，卻因迷路在街頭徘徊、不知所措。圖：讀者提供

一名家住新北市的89歲林姓老翁因為想尋找以前住的地方，昨(11)日搭火車到桃園市楊梅區，卻迷了路，晚間18時許在大成路107號附近徘徊，熱心民眾因擔心其發生危險，便向楊梅警分局報案請求協助，警方獲報後立即派員前往關心，積極協助查明身分並協助返家。

警方隨後透過系統查詢並聯繫家屬，並通知其前來接回。圖：讀者提供

經了解，該名林姓老翁當日自新北市搭乘火車前來楊梅區，欲尋找過去曾居住過的地方，但因年代久遠，已想不起確切位置，因此在街頭徘徊、不知所措。到場處理的警員侯冠毅及警員陳柏辰見老翁年事已高，先耐心安撫其情緒，並關心其身體狀況，同時細心詢問相關資訊，協助查證其身分。警方隨後透過系統查詢並聯繫家屬，順利聯絡到老翁家人，並通知其前來接回。家屬得知老翁平安無事後，立即趕赴現場，對警方的熱心協助與細心照顧深表感謝。最終在警方協助下，順利將老翁接返家中團聚。

楊梅分局呼籲，家中若有年長者，家屬可讓長者隨身攜帶聯絡資訊或配戴相關識別物，以利迷途時能即時聯繫家屬。

本文章來自《桃園電子報》。原文：跨縣市尋回憶迷途楊梅街頭 警暖心助高齡翁團圓