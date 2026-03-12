PTT熱議「徵信社真的可靠嗎？」偵探揭3大黑暗面 找徵信社前必看

台灣知名論壇批踢踢實業坊（PTT）一篇詢問「是否該找徵信社蒐證」的文章引發大量討論。留言不乏對徵信社的負面印象，有網民直言「牛鬼蛇神很多」、「小心被兩邊收錢」，也有人建議乾脆自行蒐證或購買監控設備。這類討論迅速引起關注，再次把「徵信社到底可靠嗎？」這個長年存在的疑問帶回大眾視野。

事實上，在感情糾紛、婚姻問題或商業風險調查中，徵信社確實扮演一定角色。然而，由於徵信產業內部長年良莠不齊的現象，也讓不少民眾在網路討論中形成強烈的不信任感。

台灣偵探職業總會理事長謝智博指出，網路上的質疑並非空穴來風，部分不肖業者確實曾利用資訊落差牟利，導致整體產業形象受損。因此，在委託任何調查服務之前，瞭解產業風險與基本判斷原則，反而是保護自身權益的第一步。

PTT網民揭露3大徵信陷阱 網路討論反映真實情況的焦慮

近年來，隨著網路社群平台與論壇討論的發酵，徵信產業逐漸被放在公共視野下檢視。無論是質疑、批評或經驗分享，都在推動社會重新思考這個特殊行業的角色及界線。一名自稱曾待過徵信業界的PTT網民分享自身經驗，其中最常被提到的風險大致可分為三種類型：

一、「雙邊收費」的疑慮

該名網民認為，若蒐證過程涉及第三者，部分不肖業者可能在取得證據後，轉向另一方施壓，以「不要被曝光就給錢」威脅第三者或被調查對象，收取不當費用。這種情況在網路討論中被稱為「兩邊通吃」、「黑吃黑」、「兩面洗」等。

二、「費用陷阱」的多重設局

有些徵信社則以低價吸引委託，在執行過程中卻藉由各種理由，不斷向當事人索取、追加費用。例如，惡意延長監控時間、人力或設備成本不透明等，巧立名目，使最終費用遠高於原先預期。

三、「製造假證據」的陰謀論

這位網民還分享，部分徵信業者可能趁委託人正處情緒激動，抑或疑心病重重之際，透過安排人員接近被調查對象，刻意製造曖昧場景，以借位拍攝可疑的畫面作為蒐證，並且教唆委託人進一步執行抓姦。

雖然這些說法的真實性有待驗證，但它們之所以在網路上廣泛流傳，正反映出民眾對於資訊不透明和調查過程的不安。社群討論的力量，也讓這些疑慮不斷被放大。對許多人來說，「徵信社」不只是調查機構，而是充滿神秘、灰色想像的特殊行業。

資深偵探解析：真正合法的徵信調查，其實跟一般民衆的想像差很大

為釐清事實的真相，本報記者特別電訪了一名資深偵探的意見。根據立達國際徵信社執行長謝智博表示，他不否認PTT熱議的「黑暗面」，因為那些問題確實是徵信業界一直都存在的弊端，但真正合法的徵信調查，其流程相當嚴謹且繁瑣，與一般民衆想像中的「神秘監控」或「操控事件」有很大差距。

首先，合法蒐證必須遵守法律界線。例如，私人場所偷拍、侵入住居或非法監聽等行為，在法律上都可能構成刑事責任。專業偵探通常會避開這些高風險操作，而是透過公開場域觀察、行為紀錄，以及脈絡化時間軌跡等方式進行調查。另外，合法業者通常會有明確的公司登記、營業項目與合約流程，而非僅透過網路廣告或社群訊息接案。

其次，證據是否具有法律效力也是個關鍵。若調查蒐證的方式本身違法，譬如非法監聽、入侵私人空間或偽造情境等做法，即使有所謂的「決定性」畫面或資料，仍然無法在訴訟程序中受法院採信，委託方亦可能面臨法律風險。所以，謝智博通常不建議當事人自行蒐證，避免打草驚蛇，反之讓被調查對象掌握把柄。

有鑑於此，真正的調查和蒐證工作往往比外界想像更繁瑣。除了長時間觀察與記錄事實之外，還涉及資料整理、行動路線分析及報告撰寫等工作，這也就是為什麼專業調查服務的成本通常不低。若對費用有疑慮，委託方有權要求對方說明費用結構，包括基本費用、可能增加的項目和付款方式，都應在委託前說明清楚，避免後續爭議。

對此，謝智博提醒，如果該徵信社開的收費過於低價、沒有簽署合約流程，或信誓旦旦承諾「一定抓到證據」，反而可能存在「兩面洗」、「偽造證據」、「收費陷阱」、「收錢不做事」等較高的風險。

未經他人苦，莫勸人大度：婚姻困境背後，不是旁人想像的那麼簡單

在相關討論串中，原發文者坦言，友人與其伴侶並未同住，對方平時行事相當謹慎，通訊紀錄常在通話後刪除，平常也不使用家裡的電腦，使得蒐證變得格外困難。對她來說，真正的難題並非是否願意面對真相，而是缺乏經驗及工具，不知道該如何在合法範圍內取得證據。即使曾考慮自行購買追蹤或監控設備，也因擔心操作不當而造成更大傷害，最終才萌生尋求徵信協助的想法。

然而，網路討論往往快速且直接。有網民認為，與其花錢找徵信社，不如自行安裝設備監控。此外，亦有人質疑，若長期同住都難以掌握證據，外部調查機構未必能做到更多。

針對這一連串的討論，謝智博認為網民的回應看似理性，實際上卻是最不瞭解當事人所處的情境，忽略了他們背後的情感壓力和心理負擔。對多數委託方而言，他們之所以會尋求徵信社的調查協助，通常是在生活遇到重大困境，長期處在不安與懷疑中反覆掙扎的情境下，最後所做出的選擇，所以網民應避免勸當事人要大度。

因此，當關係出現重大疑慮時，最重要的並非急於採取任何極端行動，而是先瞭解合法蒐證的界線及可能風險。無論選擇自行蒐證或委託專業調查，都需要在法律與理性之間取得平衡，避免讓原本已經困難的情感問題，演變為更複雜的法律與家庭衝突。

也正因如此，謝智博進一步認為，徵信業界如何建立透明、合法且可信任的服務環境，或許才是這場網路討論背後最值得關注的問題。當真相需要被釐清時，理性的選擇和清楚的資訊，往往比任何「快速抓到證據」的承諾更加重要。

