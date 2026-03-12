新婚妻流產身心受創 夫冷漠旁觀「問題都在妳吧？」 法院判准離婚

新竹陳姓女子因懷孕與張姓男子決定結婚，雖在婚前不幸流產，兩人仍於事後完成婚姻登記。然而陳女指控，流產後身心備受打擊，丈夫卻未給予任何情感關懷或實質照顧，讓她心灰意冷，最終選擇離開。未料張男事後竟傳訊質疑「問題都在妳吧？妳都沒有做錯嗎？」新竹地方法院審理後認為，婚姻重大破綻發生亦顯可歸責於張男，最終判決准許離婚。

陳女說，與張男交往後因懷孕而計畫結婚，雖於2022年5月間流產，二人仍於同年6月結婚，她流產後身心受創，除自行訂月子餐調養身體外，又因焦慮、恐慌、睡眠障礙及情緒低落致影響日常生活與工作，需至身心科就診，然而在此期間，張男並未給予關心或陪同就診，也未提供情感支持。

此外，婚後與夫家人同住，先生外婆因失智症會隨意碰夫妻房門，小叔因身心問題會在家吼叫、偷外婆東西及無故碰夫妻房門，導致她恐慌，經她反應後其只是多加一個房間內鎖，對她的身心困境毫無幫助與改善，她遂表示希望離婚，但張男拒絕面對問題，不願修復夫妻關係，她因此感到極大痛苦與無助，遂於2024年5月返娘家居住，此後夫妻未再同住，生活毫無交集。

法院審理指出，陳女提出兩人通訊對話紀錄及醫療紀錄等證據，並有其母到庭作證，內容吻合；張男經合法通知卻未到庭，也未提出書面答辯。從雙方對話紀錄可見，張男未思調整其作法，適時關心陪伴，或協助安撫緩解陳女身心壓力，仍是持續默然以對，足認張男所為確實難令陳女感受到關懷支持。

張男得知妻子訴請離婚後，傳送「老婆～問題都在妳吧」、「請問我啥時同意分居這件事啊」、「流產回診我從來未曾陪同啊」、「我有錯，我會承認，但妳沒做錯嗎」除指責妻子外，未見有任何修復或彌補婚姻裂痕之意，顯見主觀上亦無意經營婚姻，法官認為婚姻重大破綻發生亦顯可歸責於張男，最後判准離婚。