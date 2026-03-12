快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

影／高雄賊2次翻機車置物箱得手1萬 被害人連2天被偷氣炸PO網

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，竊賊凌晨徒手打開置物箱，偷走皮夾內8000元；王男報警後，隔天又將機車放同處，被「識貨」竊嫌認出又偷走2000元，王男氣炸，女友貼文PO網，籲網友注意；警方9日晚間循線逮獲竊嫌。

網路社群有女網友貼文指，這小偷真的很可惡，完全不用任何工具，靠手就把我男友的機車的車廂打開去偷裡面的錢，總共偷兩次，一樣的手法。文中並呼籲，看到這篇文章的朋友可以轉發給身邊的親朋好友。

女網友指，希望趕快抓到小偷，不要再讓我們看到他了，讓他去接受該有的處罰。

鳳山警分局指出，被害人王姓男子於8日將機車停放在南進七街某處騎樓下，遭竊賊於凌晨3時徒手打開置物箱偷走皮夾內8000元現金；王男報案後，隔天不僅又將機車放在同一處，也將皮夾丟入置物箱。

沒料，竊賊食髓知味，又回到同一地點找尋犯案目標，認出王男機車，以同樣手法偷走皮夾內2000元現金。

警方在8日接獲王男報案後，警方以車追人，9日晚間10時循線查獲車主王姓男子（20歲），但王稱將機車借給他人使用，由於竊嫌犯案當下戴安全帽，警方將釐清王是否有共犯及是否涉及其他案件，警詢後，依竊盜罪嫌送辦。

王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，遭竊賊徒手打開，偷走皮夾內8000元。記者石秀華／翻攝
王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，遭竊賊徒手打開，偷走皮夾內8000元。記者石秀華／翻攝

王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，遭竊賊徒手打開，偷走皮夾內8000元。記者石秀華／翻攝
王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，遭竊賊徒手打開，偷走皮夾內8000元。記者石秀華／翻攝

王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，遭竊賊徒手打開，偷走皮夾內8000元。記者石秀華／翻攝
王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，遭竊賊徒手打開，偷走皮夾內8000元。記者石秀華／翻攝

被害人 高雄 機車

延伸閱讀

通緝犯騎車違規拒檢衝撞逃逸 警及時閃躲、警車被刮花

靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

影／高雄騎士闖紅燈「遭大貨車攔腰撞上」畫面曝！ 機車變形他滾車下慘死

開車門偷150元代價不小！台東男判6月徒刑 易科罰金恐付18萬元

相關新聞

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。起初外界以為是單純事故，但卻傳休旅車駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議；台鐵公司表示，已著手調查，並將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。

台鐵又出包！駕車撞火車肇逃 遭爆「副站長翹班」闖平交道

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道昨（11日）晚間發生火車碰撞事故，疑1輛白色休旅車違規闖越平交道遭7501次貨物列車撞擊，事發後肇事蘇姓駕駛當即神隱涉嫌肇事逃逸，但其身分仍被爆出竟是台鐵「自己人」且「翹班闖平交道」，引發網友熱議。

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

基隆市消防局一名女消防員疑與同為消防員男友的感情生變，今晨向擔任護理師的女性友人訴說心情時，電話突然中斷。護理師察覺異狀，通知她任職的消防分隊人員，同事在分隊車庫發現她時，檢視她已無呼吸心跳，立即急救，送醫治療中。

影／台2線鼻頭3曳引車追撞1車失控翻車2傷 雙向中斷大塞車

台2線83.1公里處鼻頭路段今天凌晨4時20分，宜蘭往基隆方向有一輛高斗載運廢鐵的曳引車失控翻車衝到對向與一輛曳引車對撞，後方再有第三輛曳引車追撞，三車撞成一團，2人送醫救治，目前全線雙向封閉中斷，東北角目前雙向大塞車。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

新婚妻流產身心受創 夫冷漠旁觀「問題都在妳吧？」 法院判准離婚

新竹陳姓女子因懷孕與張姓男子決定結婚，雖在婚前不幸流產，兩人仍於事後完成婚姻登記。然而陳女指控，流產後身心備受打擊，丈夫卻未給予任何情感關懷或實質照顧，讓她心灰意冷，最終選擇離開。未料張男事後竟傳訊質疑「問題都在妳吧？妳都沒有做錯嗎？」新竹地方法院審理後認為，婚姻重大破綻發生亦顯可歸責於張男，最終判決准許離婚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。