影／高雄賊2次翻機車置物箱得手1萬 被害人連2天被偷氣炸PO網

王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，竊賊凌晨徒手打開置物箱，偷走皮夾內8000元；王男報警後，隔天又將機車放同處，被「識貨」竊嫌認出又偷走2000元，王男氣炸，女友貼文PO網，籲網友注意；警方9日晚間循線逮獲竊嫌。

網路社群有女網友貼文指，這小偷真的很可惡，完全不用任何工具，靠手就把我男友的機車的車廂打開去偷裡面的錢，總共偷兩次，一樣的手法。文中並呼籲，看到這篇文章的朋友可以轉發給身邊的親朋好友。

女網友指，希望趕快抓到小偷，不要再讓我們看到他了，讓他去接受該有的處罰。

鳳山警分局指出，被害人王姓男子於8日將機車停放在南進七街某處騎樓下，遭竊賊於凌晨3時徒手打開置物箱偷走皮夾內8000元現金；王男報案後，隔天不僅又將機車放在同一處，也將皮夾丟入置物箱。

沒料，竊賊食髓知味，又回到同一地點找尋犯案目標，認出王男機車，以同樣手法偷走皮夾內2000元現金。

警方在8日接獲王男報案後，警方以車追人，9日晚間10時循線查獲車主王姓男子（20歲），但王稱將機車借給他人使用，由於竊嫌犯案當下戴安全帽，警方將釐清王是否有共犯及是否涉及其他案件，警詢後，依竊盜罪嫌送辦。

王姓男子8日將機車停在高市南進七街騎樓下，遭竊賊徒手打開，偷走皮夾內8000元。記者石秀華／翻攝

